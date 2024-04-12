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В Минской области продолжается масштабное благоустройство дорог. Какие работы выполняют?

12 апреля 2024 17:47
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Новости Беларуси. В Слуцком районе отремонтируют 290 километров гравийных и грунтовых дорог. Работы уже активно ведутся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области продолжается масштабное благоустройство дорог. Какие работы выполняют?-1

Здесь проводят подсыпку и грейдирование проезжей части. Используют щебень и песчано-гравийную смесь. Далее приступят к укладке асфальта на площади 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, приводят в порядок тротуары. Ежедневно техника работает и на селе. Скоро асфальтное покрытие оценят жители деревни Гацук.

В Минской области продолжается масштабное благоустройство дорог. Какие работы выполняют?-3

Олег Бирюк, заместитель директора по строительству службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:
Ремонт улично-дорожной сети мы выполняем согласно планам и обращениям граждан, в основном именно по устранению критических дефектов. Это устранение колейности, ямочности, укладка асфальтобетонного покрытия.

Уже в Слуцком районе выполнили профилирование на 107 километрах дорог. Все согласно плану. На благоустройстве задействованы не только организации ЖКХ, но и предприятия различного профиля, имеющие технические ресурсы.

# Автодороги Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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