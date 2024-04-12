Дзермант: мы продолжаем идею жизни, стремления к освобождению от западного рабства!

Алексей Дзермант, политолог: Действительно, вот что привлекало тогда к Советскому Союзу другие народы, другие государства по всему миру? Вот эта возможность простому человеку подняться с низов, получить образование, стать героем. И вот эта улыбка. Ведь мы не видим там двоедушия, лицемерие, жадности, алчности. Да что потом, вот навязали и с чем мы согласились сами в какой-то момент, в погоне за наживой, в погоне за этим развратным Западом. А вот Гагарин – символ чего-то настоящего, человеческого в нас самих. Там ведь нет этого двойного дна, криводушия, там действительно самые лучшие человеческие качества собраны. И это был наш человек. И поэтому к нам стремились, и поэтому верили в этот светлый коммунизм, светлое будущее. И это было возможно, пока мы сами в это верили! По сути, он показал нам путь, а мы как бы вот решили с него свернуть.

Григорий Азаренок, СТВ:

Снимок семейный. Вот самый младший ребенок на этом фото – это Боря, он по центру. Вот маленький, который стоит сзади – Боря Гагарин. Его в Великую Отечественную войну немец повесит на его же шарфике. В последний момент мать его спасет. В самый последний момент. Двое старших по бокам – немцы их угонят в Германию, но они сумеют сбежать по дороге и присоединяться к частям Красной Армии. А вот парнишка, который на стуле сидит, – это тот самый человек, который в 1961 году, 12 апреля скажет «Поехали!» и отправится в великий открытый космос. Это же Смоленская область, семья была в оккупации. Это великая история.

Алексей Дзермант:

Мы здесь, в Беларуси, как никто понимаем, что происходило с семьей Юрия Гагарина, потому что у нас таких историй – каждая вторая семья это все переживала. И это символ, опять же, того, с чем мы сражаемся, за что мы сражаемся. Вот эта смерть, которая приходила каждый раз с западными оккупантами, которая убивала здесь, уничтожала все, и жизнь. Выжили эти люди, братья Юрия Гагарина. Выжил он сам и озарил своей улыбкой этой светоносной, жизнерадостной всю нашу планету. Это еще раз говорит, что на самом деле то, что сейчас происходит – это очередной этап этой борьбы.

Снова на нашу землю пришел оккупант с западными нечеловеческими идеями. Снова завязал эту мясорубку, куда встроил украинцев. А мы как хранители этого огня, красного огня, огня жизни, который в том числе в себе нес и Гагарин, мы здесь, в Беларуси и в России, на самом деле снова сражаемся с этой чумой. К сожалению, снова на нашей земле, на нашей территории, они пришли – не мы к ним вторгаемся, это они пришли в наш дом и снова грабят, убивают, насилуют. Превратили в манкурта часть украинского народа, который этим занимается и служит этим господам, таким же нацистам, которые приходили тогда в дом к Юрию Гагарину. А мы продолжаем вот эту идею жизни, стремления к освобождению от рабства этого западного, от пут стяжательства, алчности. И вот в этом тоже наша вселенская миссия. Для этого мы здесь, на этой земле. Чтобы дьявол, чтобы эта тьма не победила здесь.

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