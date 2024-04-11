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Романов: Беларусь готова участвовать в миротворческом процессе, но не без России

11 апреля 2024 20:04
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подвиг Марины Василевской, а также поговорим о будущем белорусской космонавтики. В гостях председатель партии и общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов.

Романов: Беларусь готова участвовать в миротворческом процессе, но не без России-1

Григорий Азаренок, СТВ:
В этих переговорах Батька сказал, что Беларусь, если что, готова. И Батька не любит, и в принципе, это непосредничество к тому, чтобы мы сели здесь и на своей земле договорились, и Беларусь готова всячески в этом участвовать. Об этом были и Минские соглашения. Но они предпочитают вот такой формат, как Путин сказал – паноптикум. А без России сидеть там и что-то обсуждать.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Я думаю, что это какие-то политические игры, которые к подлинному миротворческому процессу не имеют вообще никакого отношения. Скорее всего, там и не будут обсуждаться никакие процессы умиротворения, завершения войны. Наверное, будут идти какие-то разговоры, связанные с дальнейшими коррупционными схемами, отмыванием денег, кто сколько кому откатит и тому подобное.

Что касается подлинно миротворческого процесса, здесь действительно Беларусь готова принять участие, но только тогда, когда для этого созреют предпосылки. Как мне видится, сейчас предпосылок для этого нет. Если не зовут Россию – одного из участников процесса, о каком миротворческом процессе мы можем говорить?

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# общество # общество # Олег Романов # Григорий Азарёнок

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