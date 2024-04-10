Петровский: сегодня граница между Беларусью и ЕС, НАТО – это линия двух разных миров

Григорий Азаренок, СТВ:

Нацизм как проявляется в подлой Европе, которая сейчас уже все больше и больше напоминает четвертый рейх. Это беженец. И вот если вы можете посмотреть на этой царапине. Вот на этой царапине. Это не швы. Это заросшая трава, высохшая. Это из современных уже расследований. Это высохшая трава, когда его били ногами по голове польские силовики. Вот там, фактически в этой ране, осталась трава. Сейчас она засохла, ее уже очень сложно достать. Вот он показывает, так сказать, это вот современная белорусско-польская граница.

Петр Петровский, политолог:

Это граница между цивилизованным миром, которым я считаю коллективным Востоком, и вот этим Западом – расистским, колонизаторским, который продвигает вот эти псевдоценности, хотя сами же пропагандируют, сами продвигают: едьте к нам, нам надо больше мигрантов, мы тут строим мультикультурализм! Хотя люди туда приезжают. Даже те украинские беженцы, которые приехали, где они живут. Они живут в лагерях. Их никуда не устраивают на работу, им не дают работать, им не дают нормально жить даже за собственные средства. Что тут говорить уже о других? У них беженцы, даже и мигранты, делятся по сортам. Первый, второй, третий. А кто-то уже и бессортовой. Поэтому мы весь этот расизм их знаем, этот либеральный отвратительный расизм. И сегодня вот эта граница Беларуси и Польши, граница Беларуси и Европейского союза, НАТО – это фактически граница двух различных миров. А ту стену, которую они подстроили, – это как новая Берлинская стена. Они отгородились. Почему? Потому что они боятся правды.

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