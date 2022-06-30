Дзермант: «Когда это говорит Лукашенко, в этом не сомневаются. Он нажмёт, если надо, пусковые кнопки и всё, что надо будет»

Алексей Дзермант, политолог:

Прежде всего нужно держать этот вектор обороны на нашем направлении, чтобы они не смогли внезапно атаковать, и, конечно, понимать, что эти провокации делаются специально, чтобы нас вовлечь. Но для этого нужно порох держать сухим. Это что касается Беларуси. Мы должны весь фланг прикрывать, чтобы не возникало ни малейших сомнений, что будет дан ответ. По-моему, наш Президент как раз это и делает. Он говорит всем: если вы полезете на Беларусь, что с Украины, что с Польши, что с Литвы, ракеты полетят на ваши столицы. Так и будет. И никто, поверьте, когда это говорит Лукашенко, в этом не сомневается. Он нажмет, если надо, пусковые кнопки и все, что надо будет. Поэтому даже когда зашла речь, в том числе, о возможном размещении ядерного оружия на нашей территории, нужно понимать: я уверен, что решение о его, не дай бог, применении будет принимать и наш Президент тоже. И пусть они знают, что вот у кого у кого, а у него рука не дрогнет наказать этот гнилой сатанинский Запад. Но самое главное, мне еще кажется, нужно показать успех на основном театре боевых действий сейчас – в Украине. Вот там нужен успех. И только это может отрезвить их, когда будет показано, что Россия дальше готова будет идти. И тогда они завиляют хвостом и скажут: ну все, давайте, хватит, будем снижать градус конфронтации. Они сейчас думают, что могут Россию додавить. И провокации эти, блокады попытка для этого, чтобы еще раз посмотреть: ага, здесь мы можем ужать Россию, здесь можем ударить. И пока не будет перелома в Украине, они будут это делать.

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