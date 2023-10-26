Развязка совсем скоро. Стартовали съёмки заключительной серии реалити-шоу «Есть девчонка одна»

Новости Беларуси. Совместный проект телекомпании СТВ и Белорусского союза женщин «Есть девчонка одна», который нашел широкий отклик у белорусского зрителя, близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на площадке Falcon Club съемки заключительной серии реалити-шоу. Пять финалисток разных профессий и всего одна претендентка на победу. Кому же достанется главный приз 10 тысяч рублей? Интрига пока сохраняется.

Анастасия Антохина, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Финалистки все достойные, все красавицы, умницы, все обаятельные, обворожительные. Это самый главный критерий, который хочет видеть каждый в белорусской женщине. Поэтому думаю, что девочки все, в том числе и я, немножко волнуются.

Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:

Мы очень надеемся, что нам удалось реализовать самую главную идею – показать красоту белорусской женщины. Не только внешнюю, но и внутреннюю. У нас девушки абсолютно разные, но все они пленяют своей харизмой. Все очень боевые, эмоциональные, задорные.