«Я это событие запомню на всю жизнь». Какие эмоции у пионеров после встречи с Президентом?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Как отметил Президент, 70 нарушителей Дворца Независимости было зафиксировано на его территории. Не могли собрать ребят, так они восхищались сводами дворца, наружной территорией, ландшафтом играющим, образом белорусским, красивым монументом. Недавно Брестский облисполком, губернатор Юрий Шулейко тоже презентовал там зубра красивого. Ребята ходили, рассматривали территорию, и каждый практически сфотографировался возле своей яблони, потому что Президент очень важную вещь сказал.: важно не только посадить, важно поддерживать, ухаживать за своим деревцем. Ну, все, теперь, ребята, ваша задача – ухаживать.

Ведь это сакральная вещь на самом деле. Посадив дерево, ты никогда никому не позволишь это дерево срубить, сломать, испортить. Ты будешь защищать это дерево, ты будешь защищать эту землю, на которой оно растет, ухаживать за ней и делать все, чтобы это дерево дало плоды. В данном случае это новые поколения ребят. И посмотрите на эти счастливые лица, посмотрите, как счастлив был наш Президент в окружении молодых ребят, в окружении пионеров, детей, ветеранов. Вот это, наверное, чувство такого всеобщего единства, эйфории. И ребята еще очень долго в социальных сетях делились эмоциями, впечатлениями, фотографиями. Ребята просто находились и находятся, уверен, еще и сейчас будут находиться долгое время…. Парень-пионер вообще Артемий Матлах, который задал последний вопрос, сказал: я это событие запомню на всю жизнь.

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