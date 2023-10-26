«На этой флешке все имена». Губернатор Вологодской области передал информацию о погибших красноармейцах из Беларуси

Новости Беларуси. Рекордный товарооборот не повод почивать на лаврах. Во Дворце Независимости 26 октября обсудили дальнейшее сотрудничество Беларуси с Вологодской областью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определенные успехи есть, но необходимо более активно отрабатывать кооперационные проекты. Сейчас, как подчеркнул глава государства, пик интеграции Беларуси и России. Это плодотворное время для развития партнерских связей. Александр Лукашенко обозначил несколько позиций, по которым можно работать более усердно.

На встрече была поднята и бесценная тема памяти Победы, памяти о победителях. В августе этого года поисковики на юге страны нашли останки красноармейцев, одного из них идентифицировали по медальону. Им оказался пропавший без вести уроженец Вологодской области. А в самой области собрали и оцифровали информацию об умерших здесь в годы Великой Отечественной. В этом списке 214 белорусов. Информация передана главе государства.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области России:

Мы знаем каждого, и на этой флешке все имена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может быть, даже в музей Великой Отечественной войны надо. Не здесь в музей, а Великой Отечественной. Спасибо, приезжай!

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