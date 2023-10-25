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Лукьянов: если ты не воспитываешь своего ребёнка, то его будут воспитывать другие: гаджеты, блогеры и тому подобное

25 октября 2023 19:38
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим молодёжное движение в Беларуси. В гостях первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Александр Лукьянов.

Лукьянов: если ты не воспитываешь своего ребёнка, то его будут воспитывать другие: гаджеты, блогеры и тому подобное-1



Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»:
Да, за любым капиталом стоит конкретный бенефициар, человек или организация, или группа лиц, которые заинтересованы в этой работе. И, конечно, НКО, какие-то псевдорганизации до 2020 года у нас не процветали, конечно, но мы надеялись на то, что они, наверное, преследуют, скорее всего, благие цели – помочь создать условия. Но сейчас у нас нет этих розовых очков. Мы их сняли и разбили, выкинули в мусорку. Потому что понимаем, что воспитывать наше молодое поколение должны только мы сами.

И это как в каждой семье – если ты не воспитываешь своего ребенка, его будут воспитывать другие: гаджеты, блогеры и тому подобное. Хорошо, если это конструктивный блогер. А если это лица, призывающие непонятно к чему или пропагандирующие бог весть что: от ЛГБТ до разной заразы другой, которая разъедает общество изнутри. У нас есть надежный заслон. Но, Григорий Юрьевич, раз вы фиксируете такие моменты, значит, мы тоже должны активней включаться – общественники, политологи. Уверен, что по религиозной линии, аппарат, уполномоченный по религиям и национальностям, конечно, все эти вопросы держит на контроле.

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# Дети # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукьянов # Фотофакт

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