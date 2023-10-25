Лукьянов: если ты не воспитываешь своего ребёнка, то его будут воспитывать другие: гаджеты, блогеры и тому подобное

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим молодёжное движение в Беларуси. В гостях первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Александр Лукьянов.