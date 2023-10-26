Муковозчик: «Давайте подумаем, откуда брать патриотов-айтишников»

Время авторской журналистики на СТВ. Об инструментах информационной войны рассуждает Андрей Муковозчик в рубрике «Накипело» программы Новости «24 часа» на СТВ.
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Время авторской журналистики на СТВ. Об инструментах информационной войны рассуждает Андрей Муковозчик в рубрике «Накипело» программы Новости «24 часа» на СТВ.
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Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
О том, что знакомая всем «Википедия» есть оружие информационной войны, любой разумный человек мог догадаться с момента ее создания. Ведь если с нуля делается «новая энциклопедия», а не оцифровываются «Большая советская» или Britannica с Brokhaus, то это явно делается для замены старых смыслов на новые. Для их подмены, для манипулирования, для искажения истории и понятий. Энциклопедия – это же одна из важнейших книг для школьников, студентов и для тех взрослых, которым постоянно приходится сверяться с фактами.
«Википедия» была запущена в 2001 году. И вот теперь, через 20 с лишним лет, выясняется, что спецслужбы создавали собственные кадры в разведывательном сообществе для манипулирования содержанием «Википедии» в своих интересах. Еще в 2008 году компьютеры ЦРУ и ФБР использовались для редактирования «Вики». И еще цитаты: «С 2015 года «Вики» стала системно использоваться Вашингтоном в качестве инструмента пропаганды, «Википедия» является американским орудием формирования общественного мнения, в котором неугодные статьи и правки удаляются». Это говорит один из сооснователей «Вики» Ларри Сэнгер. Говорит спокойно, и в мире никакого скандала не происходит. Хотя де-факто «Википедия», как и остальные интернет-инструменты и технологии, является открытым инструментом информационно-психологических специальных операций, ИПСО. И оружием войн англосаксов против остального мира, любой из его частей и отдельных стран.
Примите реальность такой, какой мы ее сложили, говорят они нам примерно так. Человечество – и нас с вами просто «купили» удобством пользования. Ведь только комфортом и ленью можно объяснить добровольную отдачу какому-нибудь очередному «Гуглу» или «Фейсбуку» своего местоположения или персональных данных. В интернете уже радостно сообщают: панорамы Минска изменены на актуальные. Они и правда изменены. А кто им эти улицы (и отнюдь не только улицы, и далеко не одни лишь эти) наснимал и наприсылал? Мы сами это и сделали. И от «Вики» мы, «человеки», сами не откажемся. Поэтому, скажем, российские суды могут выносить сколько угодно миллионных штрафов за неудаление недостоверных статей. Они даже, если что, заплатят. Они, не забывайте, свои деньги сами и печатают. И потом: одну удалят – десять разместят, это ж их интернет.
Андрей Муковозчик:
Как ранее мессенджеры, сама мобильная связь, весь интернет, поисковики и цифровые энциклопедии, так сейчас даже, наконец, созданный людьми искусственный интеллект используется миром чистогана в первую очередь для того, чтобы приставить голову знакомой женщины на голое тело порномодели. А до «второй очереди» дело может и вовсе не дойти – а зачем?
Эта дикая смесь, порно, стукачество, шпионаж и бабки-бабки-бабки, видимо, достала даже Илона Маска, который недавно в своей соцсети Х, когда-то бывшей Twitter, пообещал владельцам свободной энциклопедии миллиард долларов при условии, что те переименуются в Dickipedia. Как бы это на русский-то перевести без потери данных? В общем, южноафриканский американец сравнивает саму «Вики» и занятых ею википедистов не с кристально чистым источником знаний, а с общественным туалетом. Примерно так. Что с большего вполне соответствует истине. Собственно, Маск так и пишет: «Этот оффер сделан в интересах точности».
Также в интересах точности, а также в наших национальных интересах рассказывать правду о новых и старых интернет-технологиях, о постоянно проводимых против нас разнообразных информационно-психологических спецоперациях, об информационной глобализации вообще как инструменте поглощения и подчинения рассказывать об этом на школьных уроках информатики. Чтобы с подросткового возраста открывать нашим детям суть той, прямо скажем, грязной помойки, в которую все мы каждый день с той или иной степенью вовлеченности лазим. И будем лазить. Вот только кто это будет делать? На айтишников надежды мало, ибо они сами этой цифрой и воспитаны. Цифрой, которая должна быть бесстрастной. И нам об этом так и говорят. Но в конкретном случае несет проклятие западных ценностей прямо в головы доверчивых. Откуда брать патриотов-военруков, нам теперь уже понятно. Давайте подумаем, откуда брать патриотов-айтишников. Уж простите, накипело.