Муковозчик: «Давайте подумаем, откуда брать патриотов-айтишников»

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

О том, что знакомая всем «Википедия» есть оружие информационной войны, любой разумный человек мог догадаться с момента ее создания. Ведь если с нуля делается «новая энциклопедия», а не оцифровываются «Большая советская» или Britannica с Brokhaus, то это явно делается для замены старых смыслов на новые. Для их подмены, для манипулирования, для искажения истории и понятий. Энциклопедия – это же одна из важнейших книг для школьников, студентов и для тех взрослых, которым постоянно приходится сверяться с фактами.

«Википедия» была запущена в 2001 году. И вот теперь, через 20 с лишним лет, выясняется, что спецслужбы создавали собственные кадры в разведывательном сообществе для манипулирования содержанием «Википедии» в своих интересах. Еще в 2008 году компьютеры ЦРУ и ФБР использовались для редактирования «Вики». И еще цитаты: «С 2015 года «Вики» стала системно использоваться Вашингтоном в качестве инструмента пропаганды, «Википедия» является американским орудием формирования общественного мнения, в котором неугодные статьи и правки удаляются». Это говорит один из сооснователей «Вики» Ларри Сэнгер. Говорит спокойно, и в мире никакого скандала не происходит. Хотя де-факто «Википедия», как и остальные интернет-инструменты и технологии, является открытым инструментом информационно-психологических специальных операций, ИПСО. И оружием войн англосаксов против остального мира, любой из его частей и отдельных стран.

Примите реальность такой, какой мы ее сложили, говорят они нам примерно так. Человечество – и нас с вами просто «купили» удобством пользования. Ведь только комфортом и ленью можно объяснить добровольную отдачу какому-нибудь очередному «Гуглу» или «Фейсбуку» своего местоположения или персональных данных. В интернете уже радостно сообщают: панорамы Минска изменены на актуальные. Они и правда изменены. А кто им эти улицы (и отнюдь не только улицы, и далеко не одни лишь эти) наснимал и наприсылал? Мы сами это и сделали. И от «Вики» мы, «человеки», сами не откажемся. Поэтому, скажем, российские суды могут выносить сколько угодно миллионных штрафов за неудаление недостоверных статей. Они даже, если что, заплатят. Они, не забывайте, свои деньги сами и печатают. И потом: одну удалят – десять разместят, это ж их интернет.