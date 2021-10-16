«Довёл свой народ в землю обетованную». Пустовой сравнил Лукашенко с Моисеем
Новости Беларуси. Эту неделю в Беларуси посвятили мамам. В адрес белорусских женщин звучали слова благодарности, их чествовали в коллективах и на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миссия современной женщины – не только быть мамой. В том числе и об этом рассуждали на третьем Евразийском форуме в Санкт-Петербурге. Роль прекрасной половины гораздо сильнее.
В чьих руках цивилизационный выбор и как слабая половина влияет на мировую повестку?
Об этом в рубрике «Политика без галстуков и купюр» рассуждает Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, СТВ:
Лингвисты утверждают: первым членораздельным словом в мире было «мама». Это же так похоже на лепет младенца – ма-ма. Именно с этого слова мировая цивилизация начала быть цивилизацией людей. Речь – это то, что делает человека человеком. А сейчас коллективный Запад это святое слово вытесняет бездушным синонимом – родитель номер. У нас не так. У нас диктатура – здравого смысла. У нас Президент слишком традиционен и несгибаем. У нас мамы останутся мамами. Это «Политика без галстуков и купюр».
На этой неделе православная Беларусь отмечала Покров Пресвятой Богородицы, а все мамы страны 14 октября принимали поздравления. Свой день у главных женщин в жизни каждого человека в государственном календаре появился именно при Лукашенко. Логика понятна. Материнский Покров – он самый сильный. Вот вам и ответ – всем, кто никак не может смириться с тем, что Лукашенко самый близкий политик к пониманию религии. Непримиримые БЧБ-батюшки, поверьте, ближе уже не будет. Ведь именно при Лукашенко к мамам, особенно многодетным, тепло, по-семейному стали относиться на государственном уровне. Низкий вам поклон, мамы Беларуси.
Евгений Пустовой:
Пользуясь случаем, хочу передать привет своей родной и любимой маме. Обычно эти слова журналисты часто слышат во время интервью, понятно, в шутливой форме. А я серьезно. Не забывай родильных болезней матери твоей – учит Библия. Именно мама – первый и главный учитель в жизни человека. Моя мама научила меня любить родную землю, ту, что видели глаза ребенка, и День Победы. Ну, а как по-другому в семье ветерана? А уже взрослея, понятие «родная земля» приобрело вполне себе четкие границы нашей Беларуси.
Психологи выяснили, что именно в семьях прививается любовь к своему. Вот он, ответ на извечный вопрос: с чего начинается Родина? А те, кого родители недолюбили, недовоспитали, и становятся космополитами. Ну и как тут не станешь, когда вместо общения с родителями постоянно находишься в объятиях гаджетов?
В этом и есть корень всех сетевых революций и мятежей современности. Электорат для свержения неугодных своими суверенными позициями лидеров готовят с детства. Дети гаджетам доверяют больше, чем наставлениям родителей. И эту воспитательную поломку приходится уже чинить сначала подопечным Карпенко, а когда у них не выходит, вынуждены работать подопечные Карпенкова.
Давайте вспомним 1990-е. На улицах – насилие, а вокруг – культ безнравственной жизни. Постоянно в криминальных выпусках страшные новости о выброшенных новорожденных детях. Да какие семьи? Каждый был сам за себя. Не было ни денег, ни перспектив. Поэтому и рожать не могли даже те, кто хотел. Культ матери в обществе вернулся именно при Лукашенко.
Евгений Пустовой:
Если без патетики, вот наглядно. Эту схему подготовили в Белорусском институте стратегических исследований. Все понятно. При диктаторе Лукашенко страна свои сбережения вкладывает в наших детей, а не в офшоры, за которые так топил нынешний истопник шкловской колонии. Да, это я сейчас о Бабарико. Одного не понимаю. Каких еще перемен хотели мятежные женщины с колясками из спальных районов, построенных практически за смешные проценты для многодетных белорусов? Они что, хотели радужных перемен? Ну, чтобы их дети ходили под флагами в цвета радуги.
Ах, ну да, сейчас принято говорить: они заблудились. Барышни начитались Telegram-фэнтези. Бывает. А суровая реальность такова, что сейчас нас продолжают атаковать всякими гендерными заморочками. Новый законопроект о ненасилии в семье. В красивой обвертке – постепенное разрушение авторитета семьи. Тысячи общественных активистов сделали анализ всех предложений и отправили письмо на имя Президента. Этот увесистый документ я тоже держал в руках.
Чувствуете, что именно на имя Президента? Причем обратились не только ярые сторонники – ябатьки, а те, кто в августе, говоря по-белоруски, вагаўся. Ну, еще народ Наталье Кочановой доверяет. У меня как у журналиста постоянно спрашивают, как к ней на прием попасть. Вот вам и реальная электоральная поддержка. Лукашенко был и остается гарантом прав и чаяний белорусов. И я больше чем уверен: даже отпетые змагары, если их, например, местные чиновники-самодуры снимут с льготной жилищной очереди, свои челобитные будут строчить на имя «не их Президента».
Евгений Пустовой:
Пожалуй, Лукашенко – единственный европейский лидер, который призывает женщин к материнству. В большинстве стран Старого Света культивируется движение бездетности. Ведется безбашенная и неприкрытая пропаганда любых браков, в которых нельзя будет выполнить важнейший библейский завет – плодиться и размножаться. А знаете, для чего? Для того, чтобы наполнять землю и владеть ею.
Не знаю, читал ли эти строки «Бытия» православный атеист, наш Президент, но именно так он и мыслит. Именно в этом контексте и ведет свою политику. Вот вам – Моисей, не Моисей. Хоть и не дошел, но зато довел свой народ в землю обетованную. И вот вам моя религиозная апология. Всем христианским Telegram-визави напоминаю: именно дух творит формы. А такой риторики от других глав государств я не слышал. Наш Президент говорит об этом постоянно.
«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных. Читайте здесь.
Символично, но факт. Главный роддом страны, РНПЦ «Мать и дитя» – по соседству с Дворцом Независимости. Не будет многодетных мам – не будет страны. Не будет ни тех, кто управляет государством, ни тех, кто защищает его, ни тех, кто выращивает хлеб. Даже змагаров придется в пробирках выводить. Но это уже другое. Это как дважды два в геополитике. Беларусь будет. Потому как большая семья Лукашенко всем своим образом жизни агитирует за традиционный уклад. А вот с нехристианской, бесполой и безнравственной Европой вопрос. Нормальных людей там хватает. Их избивают за антиковидные митинги. В Европе дефицит диктаторов, тех, кто за свою страну радеет, а не обслуживанием элиты занимается. Даже венценосные особы готовы менять столетние правила поведения для королевских отпрысков. Например, чтобы в Нидерландах принцесса могла выбрать себе принцессу. Ни одна из них не сможет стать настоящей мамой. Вот действительно недемократическое переписывание под себя Конституции.
Евгений Пустовой:
Кстати, там же, в Европе, младенцев уже хотят признать слишком токсичными. Мол, экологичнее и дешевле возиться с кошками, чем с памперсами для детей. В тренде родитель номер, а не мама. Неужели весь этот бунт против человечества ради того, чтобы регулировать численность населения? Коронавирус не справился. Толстосумы мира капитализма из Бильдербергского клуба боятся задохнуться от нехватки кислорода. Но, вероятнее всего, такие бездетные миры вытеснят более примитивные, по их мнению, народы. Народы неполиткорректные и цисгендерные. Народы, которые «абьюзят» женщин и токсично рожают детей. Уже началась новая эпоха великого переселения. И всех мигрантов не повыбрасываешь в Беларусь.
А если более просто, то будущее есть лишь у тех народов, у которых в женских руках младенцы, а не постоянно гаджеты. А руки самих женщин похожи на руки хозяек, а не светских львиц. Кстати, я замечал, что руки женщин из белорусской верхушки ухоженные, но знакомы с трудом. Поговаривают, что, например, Наталья Эйсмонт дрова рубит. Будущее за теми народами, у кого есть культ мамы. И пока в Беларуси есть Батька, Беларусь будет страной для мам.