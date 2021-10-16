«Довёл свой народ в землю обетованную». Пустовой сравнил Лукашенко с Моисеем

Новости Беларуси. Эту неделю в Беларуси посвятили мамам. В адрес белорусских женщин звучали слова благодарности, их чествовали в коллективах и на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миссия современной женщины – не только быть мамой. В том числе и об этом рассуждали на третьем Евразийском форуме в Санкт-Петербурге. Роль прекрасной половины гораздо сильнее. В чьих руках цивилизационный выбор и как слабая половина влияет на мировую повестку? Об этом в рубрике «Политика без галстуков и купюр» рассуждает Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Лингвисты утверждают: первым членораздельным словом в мире было «мама». Это же так похоже на лепет младенца – ма-ма. Именно с этого слова мировая цивилизация начала быть цивилизацией людей. Речь – это то, что делает человека человеком. А сейчас коллективный Запад это святое слово вытесняет бездушным синонимом – родитель номер. У нас не так. У нас диктатура – здравого смысла. У нас Президент слишком традиционен и несгибаем. У нас мамы останутся мамами. Это «Политика без галстуков и купюр». На этой неделе православная Беларусь отмечала Покров Пресвятой Богородицы, а все мамы страны 14 октября принимали поздравления. Свой день у главных женщин в жизни каждого человека в государственном календаре появился именно при Лукашенко. Логика понятна. Материнский Покров – он самый сильный. Вот вам и ответ – всем, кто никак не может смириться с тем, что Лукашенко самый близкий политик к пониманию религии. Непримиримые БЧБ-батюшки, поверьте, ближе уже не будет. Ведь именно при Лукашенко к мамам, особенно многодетным, тепло, по-семейному стали относиться на государственном уровне. Низкий вам поклон, мамы Беларуси.

Евгений Пустовой:

Пользуясь случаем, хочу передать привет своей родной и любимой маме. Обычно эти слова журналисты часто слышат во время интервью, понятно, в шутливой форме. А я серьезно. Не забывай родильных болезней матери твоей – учит Библия. Именно мама – первый и главный учитель в жизни человека. Моя мама научила меня любить родную землю, ту, что видели глаза ребенка, и День Победы. Ну, а как по-другому в семье ветерана? А уже взрослея, понятие «родная земля» приобрело вполне себе четкие границы нашей Беларуси. Психологи выяснили, что именно в семьях прививается любовь к своему. Вот он, ответ на извечный вопрос: с чего начинается Родина? А те, кого родители недолюбили, недовоспитали, и становятся космополитами. Ну и как тут не станешь, когда вместо общения с родителями постоянно находишься в объятиях гаджетов? В этом и есть корень всех сетевых революций и мятежей современности. Электорат для свержения неугодных своими суверенными позициями лидеров готовят с детства. Дети гаджетам доверяют больше, чем наставлениям родителей. И эту воспитательную поломку приходится уже чинить сначала подопечным Карпенко, а когда у них не выходит, вынуждены работать подопечные Карпенкова. Давайте вспомним 1990-е. На улицах – насилие, а вокруг – культ безнравственной жизни. Постоянно в криминальных выпусках страшные новости о выброшенных новорожденных детях. Да какие семьи? Каждый был сам за себя. Не было ни денег, ни перспектив. Поэтому и рожать не могли даже те, кто хотел. Культ матери в обществе вернулся именно при Лукашенко.

Евгений Пустовой:

Если без патетики, вот наглядно. Эту схему подготовили в Белорусском институте стратегических исследований. Все понятно. При диктаторе Лукашенко страна свои сбережения вкладывает в наших детей, а не в офшоры, за которые так топил нынешний истопник шкловской колонии. Да, это я сейчас о Бабарико. Одного не понимаю. Каких еще перемен хотели мятежные женщины с колясками из спальных районов, построенных практически за смешные проценты для многодетных белорусов? Они что, хотели радужных перемен? Ну, чтобы их дети ходили под флагами в цвета радуги. Ах, ну да, сейчас принято говорить: они заблудились. Барышни начитались Telegram-фэнтези. Бывает. А суровая реальность такова, что сейчас нас продолжают атаковать всякими гендерными заморочками. Новый законопроект о ненасилии в семье. В красивой обвертке – постепенное разрушение авторитета семьи. Тысячи общественных активистов сделали анализ всех предложений и отправили письмо на имя Президента. Этот увесистый документ я тоже держал в руках. Чувствуете, что именно на имя Президента? Причем обратились не только ярые сторонники – ябатьки, а те, кто в августе, говоря по-белоруски, вагаўся. Ну, еще народ Наталье Кочановой доверяет. У меня как у журналиста постоянно спрашивают, как к ней на прием попасть. Вот вам и реальная электоральная поддержка. Лукашенко был и остается гарантом прав и чаяний белорусов. И я больше чем уверен: даже отпетые змагары, если их, например, местные чиновники-самодуры снимут с льготной жилищной очереди, свои челобитные будут строчить на имя «не их Президента».

Евгений Пустовой:

Пожалуй, Лукашенко – единственный европейский лидер, который призывает женщин к материнству. В большинстве стран Старого Света культивируется движение бездетности. Ведется безбашенная и неприкрытая пропаганда любых браков, в которых нельзя будет выполнить важнейший библейский завет – плодиться и размножаться. А знаете, для чего? Для того, чтобы наполнять землю и владеть ею. Не знаю, читал ли эти строки «Бытия» православный атеист, наш Президент, но именно так он и мыслит. Именно в этом контексте и ведет свою политику. Вот вам – Моисей, не Моисей. Хоть и не дошел, но зато довел свой народ в землю обетованную. И вот вам моя религиозная апология. Всем христианским Telegram-визави напоминаю: именно дух творит формы. А такой риторики от других глав государств я не слышал. Наш Президент говорит об этом постоянно. «Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных. Читайте здесь. Символично, но факт. Главный роддом страны, РНПЦ «Мать и дитя» – по соседству с Дворцом Независимости. Не будет многодетных мам – не будет страны. Не будет ни тех, кто управляет государством, ни тех, кто защищает его, ни тех, кто выращивает хлеб. Даже змагаров придется в пробирках выводить. Но это уже другое. Это как дважды два в геополитике. Беларусь будет. Потому как большая семья Лукашенко всем своим образом жизни агитирует за традиционный уклад. А вот с нехристианской, бесполой и безнравственной Европой вопрос. Нормальных людей там хватает. Их избивают за антиковидные митинги. В Европе дефицит диктаторов, тех, кто за свою страну радеет, а не обслуживанием элиты занимается. Даже венценосные особы готовы менять столетние правила поведения для королевских отпрысков. Например, чтобы в Нидерландах принцесса могла выбрать себе принцессу. Ни одна из них не сможет стать настоящей мамой. Вот действительно недемократическое переписывание под себя Конституции.