Если снег выпал 20 октября, зима наступит через 30 дней. По каким приметам предугадать приход морозов?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 октября. Если туман после восхода солнца исчезнет – погода будет хорошая, рассказали в программе «Плюс-минус». Если на дубах и березах остались листочки, то зима будет суровой, а если снег в этот день не выпадет, зима наступит нескоро.
Если 19 октября стоит безветренная погода, значит скоро похолодает.
В старину говорили, что если снег выпал 20 октября – зима наступит через 30 дней. А вот если снег выпадает на мокрую землю – значит будет лежать там долго.
21 октября. Если луна в кругах, то грядущее лето обещает быть сухим. Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.
22 октября. Предки подмечали: если к этому дню с лиственницы еще не осыпались иглы – снега зимой будет немного, и он станет быстро таять.
Будет дождливо и туманно. Прогноз погоды по областям Беларуси с 18 по 24 октября смотрите здесь.