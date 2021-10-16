Если снег выпал 20 октября, зима наступит через 30 дней. По каким приметам предугадать приход морозов?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 октября . Если туман после восхода солнца исчезнет – погода будет хорошая, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если на дубах и березах остались листочки, то зима будет суровой, а если снег в этот день не выпадет, зима наступит нескоро.

Если 19 октября стоит безветренная погода, значит скоро похолодает.

В старину говорили, что если снег выпал 20 октября – зима наступит через 30 дней. А вот если снег выпадает на мокрую землю – значит будет лежать там долго.

21 октября. Если луна в кругах, то грядущее лето обещает быть сухим. Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.