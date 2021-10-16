Цифры заболеваемости COVID-19 остаются высокими. Сколько новых случаев в Беларуси?

Новости Беларуси. COVID-19 остается одной из главных тем в мире. С начала пандемии на планете заразились более 240 миллионов человек, число жертв приближается к 5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. COVID-19 остается одной из главных тем в мире. С начала пандемии на планете заразились более 240 миллионов человек, число жертв приближается к 5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для врачей всех стран на сегодня это проблема № 1. Цифры заболеваемости COVID-19 остаются высокими и в Беларуси. За последние сутки зарегистрировано 2 068 новых случаев.
Какие меры позволят стабилизировать обстановку, сегодня обсуждали в Совете Республики – подробности здесь.