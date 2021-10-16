Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ проехалась по разным районам Минска и выяснила, что субботний труд объединил семьи и целые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Ирины Волк.

Ирина Волк, корреспондент:

Работникам «Зеленстроя» в наведении порядка помогали около полутора тысяч человек. За лопаты и грабли добровольцы взялись во всей районах столицы. Не ленилась сегодня и молодежь.

С энтузиазмом за работу взялась и детвора. Здесь юные помощники даже сажали деревья. К работе присоединились и жильцы прилегающих домов. Совместными усилиями убирали опавшую листву и мусор.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

Цель этого мероприятия – озеленить наш город, сделать его более комфортным, благоустроенным и чистым. Очень приятно видеть, что отзываются и жильцы на эту акцию. Активно принимают участие.

Юрий Смольский, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 129:

Хотелось, конечно, чтобы как можно больше людей участвовало в наведении порядка, благоустройстве дворовых территорий. И, естественно, чтобы они не надеялись на коммунальщиков, а проявляли инициативу. Потому что жить в красивом районе – это здорово.

Особое внимание уделили и Минской кольцевой. Для Заводского района, например, это уже четвертый субботник, который проходит с начала проведения месячника. Причем на МКАД в этом году уже высажено 90 % кустарников. Совместить приятное с полезным приходят трудовые коллективы, общественность и молодежь.

Николай Филонюк, военный комиссар Заводского района:

Решили присоединиться, чтобы немножко размяться, не сидеть дома, поучаствовать в общем деле на благо города, на благо наших людей.