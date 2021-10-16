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Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»

16 октября 2021 17:51
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Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ проехалась по разным районам Минска и выяснила, что субботний труд объединил семьи и целые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробности в материале Ирины Волк.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-1

Ирина Волк, корреспондент:  
Работникам «Зеленстроя» в наведении порядка помогали около полутора тысяч человек. За лопаты и грабли добровольцы взялись во всей районах столицы. Не ленилась сегодня и молодежь.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-4

С энтузиазмом за работу взялась и детвора. Здесь юные помощники даже сажали деревья. К работе присоединились и жильцы прилегающих домов. Совместными усилиями убирали опавшую листву и мусор.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-7

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:  
Цель этого мероприятия – озеленить наш город, сделать его более комфортным, благоустроенным и чистым. Очень приятно видеть, что отзываются и жильцы на эту акцию. Активно принимают участие.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-10

Юрий Смольский, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 129:  
Хотелось, конечно, чтобы как можно больше людей участвовало в наведении порядка, благоустройстве дворовых территорий. И, естественно, чтобы они не надеялись на коммунальщиков, а проявляли инициативу. Потому что жить в красивом районе – это здорово.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-13

Особое внимание уделили и Минской кольцевой. Для Заводского района, например, это уже четвертый субботник, который проходит с начала проведения месячника. Причем на МКАД в этом году уже высажено 90 % кустарников. Совместить приятное с полезным приходят трудовые коллективы, общественность и молодежь.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-16

Николай Филонюк, военный комиссар Заводского района:  
Решили присоединиться, чтобы немножко размяться, не сидеть дома, поучаствовать в общем деле на благо города, на благо наших людей.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-19

Несколько десятков саженцев высадили и в районе кольцевой в Первомайском районе. Выбор остановили на ясене. Он один из устойчивых к воздействию дорожных реагентов. Всего в районе уже высажено около 8 000 молодых деревьев. Субботник – это то мероприятие, где начальник и подчиненный трудятся на равных. Мэр города посвятил выходной работе на свежем воздухе. Как результат – приятная нагрузка и отличное настроение.  

Владимир Кухарев на субботнике: «Приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время»-22

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Мы приглашаем всех работать по мере того, как у кого есть свободное время. Работы продолжаются ежедневно, но именно в выходные дни мы акцентируем внимание по привлечению жителей города к работам на территории Минска. Думаю, что это останется в памяти каждого жителя двора, который своими руками внесет вклад в благоустройство места своего проживания.  

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# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Николай Филонюк # Юрий Смольский # Сергей Шкруднев # Ирина Волк # Фотофакт

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