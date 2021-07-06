Виктор Гулевич: «Личный состав территориальных войск восстановит навыки по владению оружием, техникой»

Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценить оперативное развертывание войск и выполнение боевых задач планируют сразу в 10 районах области. 6 июля стартовал первый этап масштабного смотра. В Мостовском районе поставлена задача сформировать штаб и отдельный стрелковый батальон. Для этого из запаса призовут более 200 военнообязанных. Охрана важных объектов, борьба с диверсионными группами условного противника и разведывательная работа – эти навыки личный состав совместно с сотрудниками органов внутренних дел отработают во время командно-штабных учений. Второй этап проверки пройдет в октябре.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Данное мероприятие в целом носит плановый характер. Вместе с тем по указанию главы государства в порядок ее проведения были внесены отдельные коррективы. В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки по владению оружием, техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны.