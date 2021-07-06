Владимир Караник о территориальных войсках: «Проверка ещё раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране»

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Эта проверка еще раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране. Это компактные, хорошо оснащенные, мобильные, современные Вооруженные Силы. Плюс войска территориальной обороны в случае необходимости оперативно разворачиваются и берут на себя несвойственные армии функции для того, чтобы не отвлекать военнослужащих от выполнения боевых задач.