«Должно быть большое количество соперников высоко уровня». Чего не хватает белорусскому спорту?
Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Если вспоминать наше детство, то советскую школу считали одной из лучших в мире. Вспомните, сколько имен, до сих пор они на слуху. Наверное, любой ребенок будет знать и Ольгу Корбут, и Виталия Щербо, и Елену Белову. Мне кажется, что лучшие традиции, которые были заложены в том времени, нужно адаптировать к современным условиям, но сохранить. Что скажете, Оксана?
Оксана Шевченко, директор СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:
Конечно.
Алена Родовская:
Вот эта основа самая успешная получилась?
Оксана Шевченко:
Я думаю, что если сильный фундамент, то и надстройка будет сильная. Поэтому весь тренерский штаб и люди, которые работают как с детьми на начальных этапах, так и с профессионалами, все равно – хочешь не хочешь – возвращаются к той советской системе.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Если мы говорим о советских временах, вот этой пресловутой школе, которая была признана во всем мире, на данный момент что у нас все-таки проседает? Казалось бы возможностей гораздо больше, все шире. Раньше был широкий какой-то, очень жесткий отбор, но при этом следили за какими-то научными разработками. Очень строго наблюдали за спортсменами, за процессом тренировок. Чего сейчас, может быть, не достает, чтобы у нас все-таки было большое количество тех, кем можно гордиться?
Александр Краевич, директор учебного центра при университете физкультуры «Высшая школа тренеров»:
Вы не забывайте, что Советский Союз – это 15 Советских Социалистических Республик. 15 стран – это, считайте, половина Европы. Это соревнование Восточной Европы – как угодно называйте – и большая высокая конкуренция. Это первое. У нас, конечно, страна маленькая и конкуренция невысокая. Это один из двигателей, когда нужно бороться с кем-то. Должно быть большое количество соперников высоко уровня, чтобы их побеждать. И мы будем тянуться.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Рассказывают, как китайские спортсмены, выступая даже на той же Олимпиаде, понимают, что если сейчас они где-то допустят минимальную ошибку, то у них за спиной еще несколько десятков таких же по уровню, как они, спортсменов.
Александр Краевич:
Конечно. А вторая большая проблема, нужно отдать дань Советскому Союзу – это система научного сопровождения и методики тренировки. Большой штат специалистов работал на то, чтобы обеспечить тренировочный процесс. У нас сегодня, конечно, нет такого штата, как по всему Советскому Союзу. Но методики у нас появляются современные в государстве. Которые позволяют сегодня из тех самородочков, которых мы единиц штучных достаем из глубинок, из сборных команд, хоть как-то огранить их и сделать конкурентоспособными. Это очень большое достижение нашей страны, я считаю, что мы показываем такие результаты на уровне стран, даже с Россией и с Соединенными Штатами Америки, с Европой.
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