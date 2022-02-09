«Должно быть большое количество соперников высоко уровня». Чего не хватает белорусскому спорту?

Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Если вспоминать наше детство, то советскую школу считали одной из лучших в мире. Вспомните, сколько имен, до сих пор они на слуху. Наверное, любой ребенок будет знать и Ольгу Корбут, и Виталия Щербо, и Елену Белову. Мне кажется, что лучшие традиции, которые были заложены в том времени, нужно адаптировать к современным условиям, но сохранить. Что скажете, Оксана?

Оксана Шевченко, директор СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:

Конечно. Алена Родовская:

Вот эта основа самая успешная получилась? Оксана Шевченко:

Я думаю, что если сильный фундамент, то и надстройка будет сильная. Поэтому весь тренерский штаб и люди, которые работают как с детьми на начальных этапах, так и с профессионалами, все равно – хочешь не хочешь – возвращаются к той советской системе. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Если мы говорим о советских временах, вот этой пресловутой школе, которая была признана во всем мире, на данный момент что у нас все-таки проседает? Казалось бы возможностей гораздо больше, все шире. Раньше был широкий какой-то, очень жесткий отбор, но при этом следили за какими-то научными разработками. Очень строго наблюдали за спортсменами, за процессом тренировок. Чего сейчас, может быть, не достает, чтобы у нас все-таки было большое количество тех, кем можно гордиться?