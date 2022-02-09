Чего не хватает Минской области? Александр Турчин назвал приоритеты развития региона

Новости Беларуси. В Минской области продолжится реализация значимых инвестиционных проектов. Они должны затронуть каждый район. Перспективы ближайшего развития центрального региона и итоги 2021 года обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с депутатским корпусом. Говорили о сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экономике. Более 20 % промышленных изделий произведено организациями Минской области. Благодаря своему положению регион привлекает инвесторов. В области созданы и поддерживаются комфортные условия для старта и развития бизнеса.

Одна из важных тем – строительство жилья. Только за последние два года в области сдали почти 2,5 миллиона квадратных метров. Свыше 4 000 многодетных семей получили ключи от новых квартир. В приоритете и социальная сфера. В области открылось 15 новых дошкольных учреждений. Сейчас возводят дополнительные учебные заведения в Любани, Фаниполе и Смолевичах. А в Боровлянах и агрогородке Озерцо до конца 2022 года планируют открыть новые поликлиники. Областной родильный дом также получит новый корпус реабилитации. Социальной направленности будут придерживаться впредь.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня референдум – это эволюционный шаг в развитии нашей страны вперед. Безусловно, Минская область сегодня как центральный регион, конечно, не может оставаться в стороне. И помимо, скажем, самого референдума, абсолютно справедливо, что будут внесены изменения в огромное количество законов, подзаконных актов в нашей стране. Для нас приоритеты, как именно для государства, я считаю, что это социальная и инженерно-транспортная инфраструктуры: школы, сады, бассейны, дороги, сети.

Инна Кандаурова, главный редактор газеты «Новости Стародорожчины»:

Район развивается динамично, в числе только ключевых последних новостей жизни Стародорожчины – открытие замечательного нового физкультурно-оздоровительного комплекса, введение в строй новых домов. Модель стандартов качества жизни народа выковываться должна именно в регионах. Мне было очень приятно думать о том, что Минщина уже уверенно идет по этому пути.