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Чего не хватает Минской области? Александр Турчин назвал приоритеты развития региона

09 февраля 2022 19:48
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Новости Беларуси. В Минской области продолжится реализация значимых инвестиционных проектов. Они должны затронуть каждый район. Перспективы ближайшего развития центрального региона и итоги 2021 года обсудили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с депутатским корпусом. Говорили о сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экономике. Более 20 % промышленных изделий произведено организациями Минской области. Благодаря своему положению регион привлекает инвесторов. В области созданы и поддерживаются комфортные условия для старта и развития бизнеса.

Чего не хватает Минской области? Александр Турчин назвал приоритеты развития региона-1

Одна из важных тем – строительство жилья. Только за последние два года в области сдали почти 2,5 миллиона квадратных метров. Свыше 4 000 многодетных семей получили ключи от новых квартир. 

В приоритете и социальная сфера. В области открылось 15 новых дошкольных учреждений. Сейчас возводят дополнительные учебные заведения в Любани, Фаниполе и Смолевичах. А в Боровлянах и агрогородке Озерцо до конца 2022 года планируют открыть новые поликлиники. Областной родильный дом также получит новый корпус реабилитации. Социальной направленности будут придерживаться впредь.

Чего не хватает Минской области? Александр Турчин назвал приоритеты развития региона-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня референдум – это эволюционный шаг в развитии нашей страны вперед. Безусловно, Минская область сегодня как центральный регион, конечно, не может оставаться в стороне. И помимо, скажем, самого референдума, абсолютно справедливо, что будут внесены изменения в огромное количество законов, подзаконных актов в нашей стране. Для нас приоритеты, как именно для государства, я считаю, что это социальная и инженерно-транспортная инфраструктуры: школы, сады, бассейны, дороги, сети.

Чего не хватает Минской области? Александр Турчин назвал приоритеты развития региона-7

Инна Кандаурова, главный редактор газеты «Новости Стародорожчины»:
Район развивается динамично, в числе только ключевых последних новостей жизни Стародорожчины – открытие замечательного нового физкультурно-оздоровительного комплекса, введение в строй новых домов. Модель стандартов качества жизни народа выковываться должна именно в регионах. Мне было очень приятно думать о том, что Минщина уже уверенно идет по этому пути.

Чего не хватает Минской области? Александр Турчин назвал приоритеты развития региона-10

Андрей Мацкевич, председатель Острошицко-Городокского сельисполкома:
Мы говорили не только о планах, но и о том, действительно, что мы сделали. Об этом говорил губернатор. И у меня на территории также делается много за последние годы. В качестве примера даже можно привести, что за последние четыре года сдано в эксплуатацию после реконструкции порядка пяти социальных объектов. Это реконструкция поликлиники, это реконструкция сельской амбулатории, сельской бани, строительство спортивного зала для местных жителей, ряд областных объектов тоже на территории построен.

Чего не хватает Минской области? Александр Турчин назвал приоритеты развития региона-13

В Минской области продолжится реализация значимых инвестиционных проектов. Они должны затронуть каждый район. Также в формате открытого диалога обсудили вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, поддержки молодых специалистов и людей с инвалидностью.

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Турчин # Инна Кандаурова # Андрей Мацкевич # Фотофакт

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