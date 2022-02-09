«Дать ребёнку возможность полюбить вид спорта». Как вырастить будущего чемпиона?

Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сейчас и фехтование, и биатлон. Боже мой, мне кажется, десятки видов спорта, куда можно отдать детей. Насколько я знаю, что возраст, с которого стали отдавать детей в большой спорт, существенно, радикально, даже говорят, снизился.

Александр Краевич, директор учебного центра при университете физкультуры «Высшая школа тренеров»:

Очень снизился. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Потому что сейчас, наверное, едва исполнилось три, уже родители рассуждают, куда. Существует какой-то действительно для определенного вида спорта возрастной порог, когда начать? Александр Краевич:

Да, если мы говорим о прошлом, о советской системе физического воспитания, то там было все очень строго и, в принципе, однообразно. Татьяна Савчик:

Но она была лучшая во всем мире. Александр Краевич:

Да. То есть человек пошел в школу и начал чем-то заниматься. Сегодня, конечно, рынок предлагает очень много услуг в сфере физического воспитания – спорт, оздоровление детей. Это не обязательно спорт, какие-то оздоровительные программы по координации. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Александр, но мы говорим про профессиональный спорт. Понимаете, перед мамой встает выбор – куда отдать ребенка, когда она понимает, что хочет, чтобы это стало его будущей профессией, призванием. Оксана, может вы ответите на этот вопрос? Как определить, где будет его ребенок талантлив и достигнет определенных высот?

Оксана Шевченко, директор СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:

Я скажу, что на ранних этапах, наверное, ни один родитель не видит своего ребенка прямо профессионалом, который бы приносил какую-то прибыль даже. Ребенок идет, наверное, в спортивную секцию по рекомендации друга – как я вижу – по рекламе тренеров детских, которые идут в школы средние. Рекламируют свой вид спорта, рассказывают о нем, показывают. Много в нашем городе организовано различных матчей, куда родители вместе с детьми ходят. Родители болеют этим видом спорта, соответственно, и ребенок приходит в этот вид спорта. Поэтому это у каждого очень индивидуально. Алена Родовская:

А бывает ли такое, когда, приведя ребенка в спортивную секцию, тренер видит, что не его это и дает рекомендации отдать куда-то? Оксана Шевченко:

Конечно. Алена Родовская:

То есть по способностям? А вот эта ранняя специализация вообще имеет место быть? Оксана Шевченко:

Имеет, конечно.

Екатерина Забенько:

Может быть, вы посоветуете, как все-таки выбрать тот вид спорта для ребенка, который будет нравиться? Не всегда нравится – равно успех, потому что дети еще любят полениться в каких-то ситуациях до определенного возраста, пока, скажем так, не вошли во вкус. Где эта граница между тем, что это не мое или я еще просто недостаточно потрудился для того, чтобы достичь каких-то результатов, поэтому мне неинтересно? Я уверена, что очень многие родители хотят своих детей отдавать в спорт. Но они точно не могут понять, может быть, на фехтовании будут успешны, может быть, на сноуборд, может, вообще на биатлон. Может, на лыжи поставить, может, на коньки. Вот как все попробовать? Физически не всегда бывает возможным. Как двигаться? Оксана Шевченко:

Выбирать. Не лениться, выбирать. Не зацикливаться на каком-то виде спорта, что отвел ребенка: «Ты должен». Нет, не должен. Я так считаю, что если родитель видит, что ребенку не нравится, у него нет желания туда идти, надо идти дальше, пробовать, советоваться. Александр, может, подскажет, сейчас есть технологии, различные научные подходы. Екатерина Забенько:

Существуют специальные тесты, центры тестирования, которые помогут определиться родителям, в какой вид спорта лучше отдать своего ребенка. Александр, расскажите об этом подробнее. Где они находятся и как туда попасть?

Александр Краевич:

Наверное, не совсем так. Определенных центров тестирования не существует, чтобы прийти и сказать: «Посоветуйте мне, куда пойти». Конечно, первое, что нужно – расспросить своего ребенка, что ему интересно. Поддайтесь, послушайте своего ребенка. Дайте ему посмотреть те или иные виды спорта, приведите его, дайте попробовать. Пускай тренер его посмотрит, расскажет. Расспросите тренера, посмотрите, как тренер ведет занятия. Вот все эти совокупные факторы подскажут вам, туда ли вы его привели и тем ли он будет заниматься, что ему интересно. Что касается профессионального спорта, отбора в училище олимпийского резерва, отборов в профессиональные команды, безусловно, существует много научных методик, которые позволяют выявить те или иные качества. Бывает так, что сегодня мы человека тянем в вид спорта, а у него совсем другие способности, например, не к циклическим видам спорта, а к сложнокоординационным. Поэтому, конечно, грамотный тренер с помощью набора педагогических тестов определит его задатки и способности. Но не забывайте, что есть ростовые скачки подросткового возраста. Бывает, приходит мальчик полненький, а вытягивается за лето и становится худенький и подтянутый. То есть не всегда нужно думать сразу, что мой ребенок для этого вида спорта не подходит. На самом деле, нужно немножко подождать и потерпеть. Есть еще небольшая проблема у родителей, которые хотят получить быстрый результат. Им кажется, что уже в семь лет чемпион мира растет в доме. На самом деле все не так. Чемпионов мира готовят очень долго. Тренеры, я думаю, не дадут мне соврать, что это большой, кропотливый труд – подготовить достойного чемпиона мира. В моем виде спорта, которым я занимался, сейчас на Олимпийских играх средний возраст спортсмена был свыше 30 лет.

Алена Родовская:

Какой вид спорта? Александр Краевич:

Карате. Поэтому здесь не нужно торопиться. Нужно дать ребенку возможность полюбить вид спорта, а не достичь результатов. Алена Родовская:

Юля, какие вы можете дать советы родителям?