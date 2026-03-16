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Новости по тегу #Оксана Шевченко

Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»
16 марта 2026 20:13

Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»

Юбилейный год! Волейбольные команды «Минчанка» и «Столица» стартуют в новом сезоне
25 сентября 2025 20:07

Юбилейный год! Волейбольные команды «Минчанка» и «Столица» стартуют в новом сезоне

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон
29 августа 2024 19:39

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон

На Минском море проходит Открытый чемпионат по пляжному волейболу
22 июня 2024 18:52

На Минском море проходит Открытый чемпионат по пляжному волейболу

«Я собирал значки и после игры старался взять автограф у каждого футболиста». Кто сейчас готовит спортсменов для «Динамо»?
10 сентября 2022 19:34

«Я собирал значки и после игры старался взять автограф у каждого футболиста». Кто сейчас готовит спортсменов для «Динамо»?

«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»
03 марта 2022 23:05

«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»

«Должно быть большое количество соперников высоко уровня». Чего не хватает белорусскому спорту?
09 февраля 2022 19:54

«Должно быть большое количество соперников высоко уровня». Чего не хватает белорусскому спорту?

«Упасть можно и на улице, и дома». Когда травматизм в спортивных школах можно свести к нулю?
09 февраля 2022 19:49

«Упасть можно и на улице, и дома». Когда травматизм в спортивных школах можно свести к нулю?

«Дать ребёнку возможность полюбить вид спорта». Как вырастить будущего чемпиона?
09 февраля 2022 13:30

«Дать ребёнку возможность полюбить вид спорта». Как вырастить будущего чемпиона?

«Я думаю, это такой прорыв в волейболе». Вот как проходит финал детского турнира «Мяч над сеткой»
25 мая 2021 19:25

«Я думаю, это такой прорыв в волейболе». Вот как проходит финал детского турнира «Мяч над сеткой»

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске
03 февраля 2020 20:55

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

«Золотая ракетка» и «Мяч над сеткой». Чем удивляет детско-юношеский спорт в Беларуси?
22 ноября 2019 21:08

«Золотая ракетка» и «Мяч над сеткой». Чем удивляет детско-юношеский спорт в Беларуси?