Новости по тегу #Оксана Шевченко

К услугам посетителей спортивный, тренажерный и фитнес-залы, а также современная спа-зона. Комплекс располагает самым большим количеством оборудования в районе.
Задачи перед дружинами сложные, но выполнимые.
На празднике волейбола была представлена новая форма, в которой профессиональные команды выйдут на паркет российской Суперлиги и чемпионата страны. Также изменения произошли и в названиях дружин.
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