«Большое спасибо Наталье Ивановне». Вот как Кочанова помогла семье, у которой сгорел дом

Новости Беларуси. Как показывает практика, чаще всего в верхнюю палату парламента обращаются с волнующими вопросами в сфере ЖКХ, строительства и социальной сферы. В приоритете у сенаторов индивидуальный подход к каждой проблеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совершенствуют и формы работы с обращениями граждан. Главное, помочь каждому найти ответ на волнующие проблемы. По следам решенных житейских ситуаций отправилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

В этом частном секторе такого ЧП не припомнят. В ноябре 2021 года дом соседей несколько часов тушили семь пожарных расчетов. Строение еще середины прошлого века. Семья Бондарик – его вторые хозяева – обустраивали, ремонтировали, меняли проводку. Но, как установят позже следователи, именно замыкание старой электрики в перекрытиях и привело к фатальным событиям. 10 человек в одно мгновенье остались без крыши над головой. Уцелела только стиральная машина.

Ольга Бандарик:

У меня двое детей, у брата двое детей. У двоюродного брата двое детей, и у сестры двоюродной двое детей. Они жили на первом этаже, мы – на втором. Мы в одночасье остались все без одежды, без жилья, без всего.

К решению жилищного вопроса подключилась администрация Заводского района столицы. Семьям из маневренного фонда предоставили квартиры временные. Бондарики сразу приступили к восстановлению собственных метров. Оказалось, придется не только с ноля возвести дом, но и воссоздать точную копию утраченного. Ведь частный сектор находится в зоне сноса. Строить заново нельзя, можно только реконструировать. А как быть, если остался только фундамент?

Ольга Бандарик:

Вы можете его делать из кирпича, из блока, но он должен быть точно такого же размера, с таким же расположением комнат. Там даже не было туалета, ванной. Мы не претендуем на лишние метры. То есть как у нас по закону было, так и будет. Единственное, у нас был вопрос: можем ли мы построить и сделать внутри планировку так, как мы это уже хотим, чтобы мы не строили то же самое, что было.

И тут, считает семья, помогло стечение обстоятельств. Именно в эти дни на предприятии, где работает Валентина Бондарик, прием по личным вопросам проводила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Валентина Константиновна обратилась за разъяснениями в вопросе и не ожидала, что не только войдут в положение матери и бабушки, но и реально помогут делом. Уже через пару дней на место будущей стройки приехала выездная комиссия во главе с сенатором. Вместе нашли компромисс.

Валентина Бондарик:

Помогли нам в этой сложной и нелегкой ситуации. Поэтому сейчас что-то у нас есть. Мы стараемся, чтобы дети наши и внуки в скором времени жили в своем доме. Я очень благодарна, большое спасибо Наталье Ивановне, всем людям, кто помогал нам в решении этого вопроса. Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Когда планируете завершить строительство? Ольга Бандарик:

Самое главное, что у нас будет свое жилье.