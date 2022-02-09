«Упасть можно и на улице, и дома». Когда травматизм в спортивных школах можно свести к нулю?

Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Многие виды спорта достаточно травматичны, кроме шахмат и шашек, естественно. Как здесь быть, стоит ли на это опираться? Потому что в каждом виде спорта можно упасть, сломать, получить шайбой куда-нибудь не туда. То есть имеет ли смысл бояться вот этого?