По какому графику будут работать участки на референдуме и смогут ли поучаствовать больные коронавирусом?

Новости Беларуси. Контрольная точка для территориальных и участковых комиссий – 21 февраля. В этот день по всей стране проверят финальную готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 22 февраля начнется досрочное голосование, оно продлится до 26 числа. В день референдума участки будут работать с 08:00 до 20:00. Принять участие в референдуме обязательно смогут и те, кого врасплох застала пандемия.

Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:

Будет организована возможность специальными выездными медицинскими избирательными бригадами. По городу закреплены за конкретными медицинскими учреждениями стационарного типа через поликлиники по месту жительства наших граждан. Закреплены соответствующие бригады, которые по информации, выдаваемой конкретной участковой комиссии, будут выезжать на дом по звонку-требованию нашего гражданина. Специально обученные, оборудованные, с применением необходимых средств дезинфекции бригады.

Каждый белорус лично ответит всего на один вопрос бюллетеня: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Всеобщее тайное голосование «за» или «против» решит, какое будущее народ выберет для Беларуси.