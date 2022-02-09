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По какому графику будут работать участки на референдуме и смогут ли поучаствовать больные коронавирусом?

09 февраля 2022 18:27
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Новости Беларуси. Контрольная точка для территориальных и участковых комиссий – 21 февраля. В этот день по всей стране проверят финальную готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 22 февраля начнется досрочное голосование, оно продлится до 26 числа. В день референдума участки будут работать с 08:00 до 20:00. Принять участие в референдуме обязательно смогут и те, кого врасплох застала пандемия.

По какому графику будут работать участки на референдуме и смогут ли поучаствовать больные коронавирусом?-1

Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:
Будет организована возможность специальными выездными медицинскими избирательными бригадами. По городу закреплены за конкретными медицинскими учреждениями стационарного типа через поликлиники по месту жительства наших граждан. Закреплены соответствующие бригады, которые по информации, выдаваемой конкретной участковой комиссии, будут выезжать на дом по звонку-требованию нашего гражданина. Специально обученные, оборудованные, с применением необходимых средств дезинфекции бригады.

Каждый белорус лично ответит всего на один вопрос бюллетеня: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Всеобщее тайное голосование «за» или «против» решит, какое будущее народ выберет для Беларуси.

По какому графику будут работать участки на референдуме и смогут ли поучаствовать больные коронавирусом?-4

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# Референдум # общество # Василий Панасюк # Ксения Худолей # Фотофакт

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