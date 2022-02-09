«Набор очков, несколько шапочек, тапки и полотенце». К каким тратам надо подготовиться родителям, отдавая ребёнка в спорт?

Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Меня интересует одна тема. Когда мы говорим о нашем детстве, у нас это стандартно – все начинали во дворах. Мальчишки гоняют в футбол. Из этого вырастали чемпионы. Сейчас, если говорить о материальной составляющей, я обращаюсь прежде всего к родителям, насколько это накладно и влетает в копеечку даже игра в волейбол? Я понимаю, что это не теннисисты – экипировки, ракетки.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Это не хоккей тоже.

Татьяна Савчик:

Да. Тем не менее насколько сейчас это затратно?