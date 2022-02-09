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«Набор очков, несколько шапочек, тапки и полотенце». К каким тратам надо подготовиться родителям, отдавая ребёнка в спорт?

09 февраля 2022 16:21
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Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Набор очков, несколько шапочек, тапки и полотенце». К каким тратам надо подготовиться родителям, отдавая ребёнка в спорт?-1

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Меня интересует одна тема. Когда мы говорим о нашем детстве, у нас это стандартно – все начинали во дворах. Мальчишки гоняют в футбол. Из этого вырастали чемпионы. Сейчас, если говорить о материальной составляющей, я обращаюсь прежде всего к родителям, насколько это накладно и влетает в копеечку даже игра в волейбол? Я понимаю, что это не теннисисты – экипировки, ракетки.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это не хоккей тоже.

Татьяна Савчик:
Да. Тем не менее насколько сейчас это затратно?

«Набор очков, несколько шапочек, тапки и полотенце». К каким тратам надо подготовиться родителям, отдавая ребёнка в спорт?-4

Ольга Кривицкая, мама детей-спортсменов:
У нас, во-первых, большой плюс для родителей, занятия бесплатные. Экипировка бесплатная, костюмы для соревнования – все бесплатно. Выезды на соревнования, сборы – тоже все бесплатно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Наверное, нужно показывать результаты для того, чтобы заниматься, тренироваться бесплатно?

Ольга Кривицкая:
Хочется сказать огромное спасибо нашей школе, выразить благодарность. Только даем на ссобоечку 10 рублей и все. А так все бесплатно.

Екатерина Забенько:
Что касается занятий в бассейне, когда уже ближе к профессиональному роду деятельности, нежели просто прийти поплавать в свое удовольствие? Затратно?

«Набор очков, несколько шапочек, тапки и полотенце». К каким тратам надо подготовиться родителям, отдавая ребёнка в спорт?-7

Юлия Лихачева, мама спортсменки:
Я бы не сказала, что так много. Несколько купальников хороших, качественных – определенная сумма денег. Набор очков, несколько шапочек, тапки и полотенце – все.

«У нас достаточно поздний вид спорта». С какого возраста лучше отдавать ребенка на плаванье – подробнее здесь.

# Дети # общество # Татьяна Савчик # Алена Родовская # Ольга Кривицкая # Екатерина Забенько # Юлия Лихачева # Фотофакт

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