Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви

Новости Беларуси. Ветер, снег и первые морозы – зима вступила в свои законные права. Подготовиться к холодам минчанам предлагает выставка-продажа обуви и верхней одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ассортименте более сотни моделей из натуральной и прессованной кожи. Сапоги, ботинки, туфли – всех размеров и на любой кошелек. В каждой паре продумано все до мелочей: комфортная колодка, мягкий и эластичный материал верха, чтобы обувь не натирала.

Михаил Рождественский, организатор выставки-ярмарки:

Каждая пара обуви имеет анатомическую колодку и стельку, что позволяет снимать нагрузку с суставов и позвоночника при ходьбе. Вся обувь имеет флисовую подкладку, а также пропитку «Полифид», что препятствует промоканию в мокрую, сырую погоду.

Купила курточку себе, обувь. Качество хорошее. Девчонки приветливые, помогают.