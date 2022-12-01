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Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви

01 декабря 2022 18:04
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Новости Беларуси. Ветер, снег и первые морозы – зима вступила в свои законные права. Подготовиться к холодам минчанам предлагает выставка-продажа обуви и верхней одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви-1

В ассортименте более сотни моделей из натуральной и прессованной кожи. Сапоги, ботинки, туфли – всех размеров и на любой кошелек. В каждой паре продумано все до мелочей: комфортная колодка, мягкий и эластичный материал верха, чтобы обувь не натирала.

Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви-4

Михаил Рождественский, организатор выставки-ярмарки:
Каждая пара обуви имеет анатомическую колодку и стельку, что позволяет снимать нагрузку с суставов и позвоночника при ходьбе. Вся обувь имеет флисовую подкладку, а также пропитку «Полифид», что препятствует промоканию в мокрую, сырую погоду.

Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви-7

Купила курточку себе, обувь. Качество хорошее. Девчонки приветливые, помогают.

Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви-10

Рядом работает ярмарка верхней одежды. Куртки, дубленки, пуховики – все из качественных материалов и с натуральными наполнителями. Выставка продлится по 11 декабря. Приобрести продукцию можно в Минске в ДК Тракторного завода на Долгобродской, 24, в Могилеве в кинотеатре «Чырвоная зорка» на Первомайской, 14 и в Гомеле в ДК «Гомсельмаш» на Космонавтов, 22.

*На правах рекламы.

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# Реклама # общество # Михаил Рождественский # Фотофакт

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