До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 10 по 16 мая рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Щедрое июньское солнце будет заметно прогревать воздух, дневная температура будет достигать +24 +29, а местами, в Брестской и Гомельской областях и вовсе до +30. При этом, с ростом атмосферного давления, осадков, в основном, не ожидается. Лишь на юго-востоке Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

Начиная со вторника, 11 июня, на территорию нашей страны начнётся приток тёплого субтропического воздуха и будет жарко.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Зачем комнатным растениям летом уксус? Чудо-раствор для полива от Ивана Русских

Жара ожидается в Европе этим летом: до +43

Каким будет лето в Беларуси?

Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня

Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

В Симферополе выпал град размером с куриное яйцо

В Германии горит лес рядом со складом боеприпасов