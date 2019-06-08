«Их история – история всей великой войны»: мемориал братьям Лизюковым откроют в Гомеле в День Независимости

Новости Беларуси. Три брата, три солдата и одна судьба. В Гомеле увековечат память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе» Наиболее известен командующий танковой армией Александр Лизюков, один из первых Героев Советского союза. Высшего звания также удостоен и младший из братьев, артиллерист Петр Лизюков. Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах: под Воронежем, Минском и Кенигсбергом.

Место памяти теперь будет и в центре родного Гомеля. Корреспондент Александр Добриян подробнее.

Александр Добриян, СТВ:

В честь братьев Лизюковых названа небольшая улица на окраине Гомеля. История этой семьи до сих пор мало известна за пределами областного центра. Однако их история – это история всей великой войны: от боев на подступах к Москве и Сталинграду до освобождения Беларуси и Восточной Пруссии. Два брата удостоены звания Герой Советского союза, и все трое отдали жизни за мирное будущее Беларуси.

Братья Лизюковы – профессиональные военные. К началу Второй мировой у Евгения и Александра – опыт Гражданской войны, Петр – кадровый артиллерист. В этом небольшом школьном музее уже больше 40 лет рассказывают историю уникальной гомельской семьи.

После боя тело Александра Лизюкова не нашли. По одной из версий его тело забрали немецкие солдаты. Настолько они боялись, что случится чудо и Александра каким-то образом спасут.

Командарм пятой танковой Александр Лизюков – настоящая легенда начала войны. Говорили, что он научил советские танки летать. За тяжелейшие бои на Соловьевой переправе он среди первых получил звезду Героя. Потом была героическая оборона Москвы.

Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Сошлюсь на свидетельства маршала Жукова, который говорил о том, что именно бригады Лизюкова закрывали дыру в нашей обороне в районе Красной Поляны. Это 30 километров от Кремля по прямой. Мы можем с полным основанием говорить о том, что Александр Ильич Лизюков, белорус, по праву может считаться истинным спасителем Москвы.

Именно так, в бою, генерал-майор Александр Лизюков погиб годом позже под Воронежем. В это время его младший брат Петр сражался в самом пекле: Сталинград он прошел от первого до последнего дня, так же, как и бои на Карельском перешейке. Смерть настигла артиллериста в боях под Кенигсбергом за три месяца до Победы.

К тому моменту и самый старший из Лизюковых, Евгений, уже пал смертью храбрых. По пути на парад в освобожденный Минск командир партизанского отряда погиб в бою, сражаясь с оказавшейся в окружении немецкой группировкой.

Александра Чуйкова, учащаяся гимназии № 36 Гомеля:

Я неоднократно переслушивала эту историю. Мне кажется, братья Лизюковы показывают яркий пример патриотизма и заставляют нас задуматься о том, насколько это важно – важно любить свою Родину.

Арсений Коновалов, учащийся гимназии № 36 Гомеля:

Мы осознаем, что раз они выросли в нашем городе, это наша гордость. Мы должны ими гордиться.