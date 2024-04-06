Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В Беларусь вернется теплая погода, и вновь стоит подготовиться к температурным рекордам. До +25 °С обещают синоптики уже в начале недели, рассказали в программе «Плюс-минус».

Климатический расклад по Европе здесь.

9 и 10 апреля в центре и на востоке Европы вновь ожидается жара. Карты погоды демонстрируют отклонение температуры воздуха от климатической нормы в среднем на 12 – 16 градусов. С повышением температур прекратятся и осадки. С середины недели вновь будет прослеживаться незначительный температурный спад на 2 – 4 градуса. Однако погода сохранится теплой и максимально комфортной. Столбик термометра будет колебаться в пределах отметки +15...+20 °С. Ночью – от +9 до +12 °С.

Подробный прогноз по областям страны.