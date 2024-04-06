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Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю

06 апреля 2024 14:58
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В Беларусь вернется теплая погода, и вновь стоит подготовиться к температурным рекордам. До +25 °С обещают синоптики уже в начале недели, рассказали в программе «Плюс-минус».

Климатический расклад по Европе здесь.

9 и 10 апреля в центре и на востоке Европы вновь ожидается жара. Карты погоды демонстрируют отклонение температуры воздуха от климатической нормы в среднем на 12 – 16 градусов. С повышением температур прекратятся и осадки. С середины недели вновь будет прослеживаться незначительный температурный спад на 2 – 4 градуса. Однако погода сохранится теплой и максимально комфортной. Столбик термометра будет колебаться в пределах отметки +15...+20 °С. Ночью – от +9 до +12 °С.

Подробный прогноз по областям страны.

Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю-1

Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю-3

Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5

Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7

Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9

Тепло возвращается – прогноз погоды в Беларуси на неделю-11

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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