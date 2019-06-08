Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня

11 июня – Феодосия Колосяница. Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. После дождя солнце ярко светит и печёт до вечера – жди ненастья.
11 июня – Феодосия Колосяница. Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. После дождя солнце ярко светит и печёт до вечера – жди ненастья.
12 июня – Исакиев день. По народным наблюдениям, в эту дату змеи выползали из зимних нор. Смотрели и на погодные приметы.
До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Во время дождя утки не прячутся, а стоят, вытягивая шеи – к ненастью.
14 июня – Устин и Харитон. Пасмурное утро в этот день предрекало хороший урожай яровых. Если дует резкий и влажный ветер – к затяжной непогоде.