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Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня

08 июня 2019 19:27
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11 июня – Феодосия Колосяница. Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. После дождя солнце ярко светит и печёт до вечера – жди ненастья.

Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня -1

12 июня – Исакиев день. По народным наблюдениям, в эту дату змеи выползали из зимних нор. Смотрели и на погодные приметы.

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Во время дождя утки не прячутся, а стоят, вытягивая шеи – к ненастью.

Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня -4

14 июня – Устин и Харитон. Пасмурное утро в этот день предрекало хороший урожай яровых. Если дует резкий и влажный ветер – к затяжной непогоде.

Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня -7

# Погода в Беларуси # общество

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