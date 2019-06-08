Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. Народные приметы на неделю с 10 по 16 июня

11 июня – Феодосия Колосяница . Если туман стелется утром по воде – к хорошей погоде. После дождя солнце ярко светит и печёт до вечера – жди ненастья.

12 июня – Исакиев день. По народным наблюдениям, в эту дату змеи выползали из зимних нор. Смотрели и на погодные приметы.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Во время дождя утки не прячутся, а стоят, вытягивая шеи – к ненастью.