Летний Давос-2026 завершил работу в Китае

В китайском Даляне завершился летний Давос-2026 – крупнейший за два десятилетия. Более 1700 участников из 90 стран и регионов обсуждали будущее глобальной экономики. Число зарубежных делегатов выросло почти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с зимним Давосом в Швейцарии, китайская сессия была больше ориентирована на инновации и прикладные решения. Более половины панелей посвятили влиянию технологического прогресса на реальный сектор – от промышленности до логистики. Участники подчеркивали: технологическое развитие Китая формирует новый потенциал для мирового бизнеса.

Жан-Шарль Ван Ден Бранден, руководитель международной консалтинговой компании: Это не улица с односторонним движением, как раньше, а скорее возможность сотрудничать и находить точки соприкосновения. Если компании не перейдут на электромобили, у них возникнет риск отстать и упустить рынок. Таким образом, эта конкуренция подстегивает промышленную революцию, и ее плоды мы увидим на многих из рынков.

Свейн Торе Хольсетер, исполнительный директор компании-производителя минеральных удобрений:

Мы должны быть готовы, что геополитическая напряженность продолжится. Речь идет об укреплении производственных цепочек создания стоимости. Торговля важна, торговля играет ключевую роль в поддержании общества. Но речь также идет о создании более сильных местных цепочек поставок, как здесь в Китае, так и в Европе и во всем мире.

Участники форума сходятся во мнении: глобальная экономика входит в период, когда технологическая конкуренция, устоойчивость цепочек поставок и геополитические риски становятся ключевыми факторами развития. Летний Давос-2026 показал, что именно Азия и прежде всего Китай становится одним из центров формирования будущей экономической архитектуры, где инновации и промышленная трансформация определят темпы мирового роста.