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В Германии горит лес рядом со складом боеприпасов

08 июня 2019 20:55
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Новости Германии. В Германии горят леса. Огнём охвачено 600 гектаров в районе Бранденбурга, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной жаркая погода. В восточной части страны столбик термометра маячил на отметке +35.

В Германии горит лес рядом со складом боеприпасов-1

Облака дыма докатились до Берлина. Пожарные призывают горожан не открывать окна. Работу спасателей осложняет местность. Огонь бушует на территории бывшего военного полигона, где до сих пор находятся склады с боеприпасами.

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# Пожар

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