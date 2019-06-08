В Германии горит лес рядом со складом боеприпасов

Новости Германии. В Германии горят леса. Огнём охвачено 600 гектаров в районе Бранденбурга, рассказали в программе «Плюс-минус» . Всему виной жаркая погода. В восточной части страны столбик термометра маячил на отметке +35.

Облака дыма докатились до Берлина. Пожарные призывают горожан не открывать окна. Работу спасателей осложняет местность. Огонь бушует на территории бывшего военного полигона, где до сих пор находятся склады с боеприпасами.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю