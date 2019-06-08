Каким будет лето в Беларуси?

За последний десяток лет в Беларуси среднегодовая температура выросла почти на полградуса. И хоть долгосрочных прогнозов отечественные синоптики не делают, о метеотрендах можно судить по сводкам наблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус».

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Учёные уверяют: июнь стал куда более засушливым. И отличается ростом температуры. Не отстают и другие летние месяцы.