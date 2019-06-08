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Каким будет лето в Беларуси?

08 июня 2019 19:12
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За последний десяток лет в Беларуси среднегодовая температура выросла почти на полградуса. И хоть долгосрочных прогнозов отечественные синоптики не делают, о метеотрендах можно судить по сводкам наблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус».

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Учёные уверяют: июнь стал куда более засушливым. И отличается ростом температуры. Не отстают и другие летние месяцы.

Каким будет лето в Беларуси?-1

Виктор Мельник, старший научный сотрудник Центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:
В летний период, особенно в последние годы, происходит рост температуры более быстрыми темпами. Июль, как оставался самым тёплым и влажным месяцем в Беларуси, так он и остаётся. Только температура ещё больше увеличивается и количество осадков также становится большим. Что касается августа, здесь наблюдаются тенденции роста температур воздуха и уменьшение количества осадков.

Каким будет лето в Беларуси?-4

# Погода в Беларуси # общество # Виктор Мельник

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