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В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня

08 июня 2019 19:53
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В Париже синоптики обещают облачную и дождливую погоду, +21. Порадует погода в Вене: в начале недели здесь обещают +31. Тот же климатический расклад в Мадриде, но на 6 градусов прохладнее. В Риме на неделе будет жарко: переменная облачность и +30.

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня-1

В Софии метеорологи прогнозируют дождь, грозы и +26. Ясно и +28 в Анкаре. Тот же расклад в Афинах – с поправкой на плюс один градус.

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня-4

В Прибалтике прохладнее. В Риге синоптики обещают +22 и переменную облачность. Такая же синоптическая ситуация в Вильнюсе, но на 2 градуса теплее.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве переменная облачность и +27. На градус теплее в Киеве. В Москве в начале недели +26, переменная облачность и кратковременный дождь.

В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня-7

# Погода

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