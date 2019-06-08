В Москве +26, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 июня

В Париже синоптики обещают облачную и дождливую погоду, +21. Порадует погода в Вене : в начале недели здесь обещают +31. Тот же климатический расклад в Мадриде , но на 6 градусов прохладнее. В Риме на неделе будет жарко: переменная облачность и +30.

В Софии метеорологи прогнозируют дождь, грозы и +26. Ясно и +28 в Анкаре . Тот же расклад в Афинах – с поправкой на плюс один градус.

В Прибалтике прохладнее. В Риге синоптики обещают +22 и переменную облачность. Такая же синоптическая ситуация в Вильнюсе, но на 2 градуса теплее.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве переменная облачность и +27. На градус теплее в Киеве. В Москве в начале недели +26, переменная облачность и кратковременный дождь.