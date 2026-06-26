Масштабные наводнения произошли на западе Индии из‑за многодневных проливных дождей

На западе Индии из‑за многодневных проливных дождей произошли масштабные наводнения – под водой оказался Мумбай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, за сутки в городе выпало более 200 миллиметров осадков. Многие районы мегаполиса стали непроходимы: из-за затопленных путей остановлено движение поездов, разрушены несколько дорог, частично повреждены с десяток домов. По прогнозу, ослабление дождей ожидается к концу недели.