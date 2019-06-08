Под «Алым парусом мечты»: лучшие ученики Минского района отпраздновали выпускной в Боровлянах

Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник. Выпускные балы проходят в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник. Выпускные балы проходят в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году более 55 тысяч одиннадцатиклассников по традиции встретят первый в жизни взрослый рассвет. Аттестаты об общем среднем образовании принято вручать в торжественной обстановке.
Так, под «Алым парусом мечты» праздник прошел в Боровлянах. Он собрал лучших выпускников Минского района. Поздравления от педагогов и родителей, большая концертная программа и последние уроки школьного творчества – это должно запомниться на всю жизнь.