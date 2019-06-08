Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

Новости США. Стена пыли накрыла американский город, рассказали в программе «Плюс-минус». Лаббок буквально скрылся под слоем песка.
Новости США. Стена пыли накрыла американский город, рассказали в программе «Плюс-минус». Лаббок буквально скрылся под слоем песка.
Всему виной сильные грозы, которые подняли с земли огромное количество пыли. Постарался и ветер. Порывы достигали 26 метров в секунду. Видимость в отдельных районах была нулевой.
До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю