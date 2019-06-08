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Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

08 июня 2019 20:45
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Новости США. Стена пыли накрыла американский город, рассказали в программе «Плюс-минус». Лаббок буквально скрылся под слоем песка.

Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт-1

Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт-3

Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт-5

Всему виной сильные грозы, которые подняли с земли огромное количество пыли. Постарался и ветер. Порывы достигали 26 метров в секунду. Видимость в отдельных районах была нулевой.

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