Стена пыли идёт на город в Техасе. Видеофакт

Всему виной сильные грозы, которые подняли с земли огромное количество пыли. Постарался и ветер. Порывы достигали 26 метров в секунду. Видимость в отдельных районах была нулевой.

До +30 и почти без осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю