«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области

Новости Беларуси. В Могилевской области начали работать студенческие отряды. За дело взялись уже 17 бригад, в перспективе их будет 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты Могилевского университета продовольствия и технологического колледжа будут работать на вторых Европейских играх. А студенты Белорусско-Российского университета направятся в Островец. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит.

Главный юморист студотряда Могилевского архитектурно-строительного колледжа в свободную минуту не забывает пошутить. Но и с лопатой, равно как и с другими рабочими инструментами, Максим Великанов давно на «ты». Студенты третьего курса этим летом помогают возводить новую школу в новом микрорайоне Казимировка в Могилеве.

Максим Великанов, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:

Мы помогаем класть плитку, роем траншеи. Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна и без нее никак.

Здания, где будут расположены учебные кабинеты, почти готовы. Впереди еще строительство бассейна, стадиона, футбольного поля и теннисного корта. А первый звонок для тысячи ребятишек этого района должен прозвенеть уже 1 сентября.

Денис Масюкович, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:

Новые виды работ нам даются не так тяжело, потому что мы это проходили в колледже в теории. И вообще, это наша будущая профессия. Мы должны это знать как в теории, так и на практике.

Новое в работе ребятам помогают осваивать опытные строители: как научат сегодня, так уже их коллеги будут работать завтра.

Сергей Барановский, прораб Могилевского строительного управления № 57:

Я считаю, что практика того, что существуют студотряды, студенты помогают нам трудом, руками в строительстве объектов, а мы помогаем им в получении опыта – это очень хороший опыт.

Эта детская игровая площадка в микрорайоне Спутник почти готова, с гордостью сообщает командир студотряда Леша Алексейчиков. Добротные качели, горки, турники и беседки. Эту работу студенты проделали самостоятельно и за качество ручаются.

Алексей Алексейчиков, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:

Построили детскую площадку довольно хорошую – то есть с гарантией 5 лет, а может и больше. Может, тут три поколения вырастет на этой детской площадке. Потому что делали очень качественно, добросовестно. Очень отрадно, что маленькие дети, будущие поколения, не будут сидеть летом дома за компьютером, а будут на свежем воздухе играть на новой детской площадке.

Сергей Чичов, комиссар Могилевского областного штаба:

Это для того, чтобы ребята получали опыт, наработки для своей будущей профессии. Плюс это еще и заработная плата – дополнительный стимул.