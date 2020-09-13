Дмитрий Беляков: плакат – это мощное средство пропаганды и влияния на психоэмоциональное состояние протестующих

Новости Беларуси. Кто выходит на улицу, что написано на плакатах, содержание лозунгов. Мнение директора Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрия Белякова в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Кто выходит на улицу, что написано на плакатах, содержание лозунгов. Мнение директора Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрия Белякова в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Это сделано для того, чтобы молодое население вот с такими плакатами почувствовало себя более развязанным, чтобы это привлекало фоторепортеров, которых очень много, различных блогеров и всех остальных. Это все сделано на хайп, поднять эмоциональную составляющую. Мы все от этого устаем, особенно автомобилисты.
Основной сейчас делается удар на, как мы называем их у себя в движении, NEXTAнианцы. Люди, которые управляются удаленно через определенные посылы Telegram-каналов. Есть очень хорошие книжки замечательных психологов – это «Общество спектакля» и «Психология масс». Это Ги Дебор и Гюстав Лебон. Там очень четко рассказывается, что для того, чтобы заряжать протест, нужные такие определенные психологические моменты. Плакат как раз является вот этим вот средством.
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Плакат – это мощное средство пропаганды и влияния на психоэмоциональное состояние протестующих. Если оценивать то, что пишут на плакатах, мы здесь можем параллели, в принципе, с Украиной проводить. Они не носят никакой политической, экономической, социальной направленности. Нет требований, нет взглядов, есть просто такое подобие флешмоба определенного. Я не буду даже цитировать многие моменты, потому что они откровенно хамские. Все направлено, знаете, не на какие-то высокие материи, а наоборот. Особенно женщин, я считаю, что их это в большой степени порочит.
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Социальная сложная система, которая является государством – она всегда развивается, у нее вырабатываются определенные механизмы самозащиты. Самозащита здесь в нашем случае – это высокие нравственные показатели нашего общества. Вы посмотрите, насколько у нас с каждой неделей сокращается количество людей, которые выходят и таким вот образом сами себя позорят под этими флагами. Я скажу: простому человеку, обычному даже стыдно будет сфотографироваться под флагом этим и под такими вот месседжами, выраженными на бумаге.