Дмитрий Беляков: плакат – это мощное средство пропаганды и влияния на психоэмоциональное состояние протестующих

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Это сделано для того, чтобы молодое население вот с такими плакатами почувствовало себя более развязанным, чтобы это привлекало фоторепортеров, которых очень много, различных блогеров и всех остальных. Это все сделано на хайп, поднять эмоциональную составляющую. Мы все от этого устаем, особенно автомобилисты.

Основной сейчас делается удар на, как мы называем их у себя в движении, NEXTAнианцы. Люди, которые управляются удаленно через определенные посылы Telegram-каналов. Есть очень хорошие книжки замечательных психологов – это «Общество спектакля» и «Психология масс». Это Ги Дебор и Гюстав Лебон. Там очень четко рассказывается, что для того, чтобы заряжать протест, нужные такие определенные психологические моменты. Плакат как раз является вот этим вот средством.

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