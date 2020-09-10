«Если вы идёте за какой-то идеей – не прикрывайтесь детьми». Многодетные мамы о детях на акциях протеста

Новости Беларуси. Одна из обсуждаемых в последние дни тем – маленькие дети, которых родители приводят на несанкционированные акции и подвергают порой опасности, которая может в любой момент возникнуть в неуправляемой и нередко агрессивной толпе. Как заявил вице-премьер Игорь Петришенко, таким действиям будет дана правовая оценка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детям не место во взрослых политических играх – что об этом думают герои следующего сюжета?

Протестные акции, в частности стихийные и несанкционированные, никогда не были похожи на развлекательное мероприятие, на которое можно было бы привести своего ребенка. Однако все чаще можно увидеть, что родители вместо тихой прогулки в парке выбирают поход с маленькими детьми туда, где нет ни каруселей, ни горок.

Ольга, многодетная мама:

Я категорически против подобного участия, тем более с маленькими грудными детьми. Во-первых, это большая ответственность – не дай бог что с ребенком случится. Здесь боишься дома оставить ребенка, со старшими, с кем-нибудь на улице. Неизвестно, чем может закончиться данное мероприятие.





Татьяна, многодетная мама:

Я видела, да, стоят с колясками, стоят с детьми. Папа стоит. На шее ребенок, наверное, меньше двух лет. Смотрю на этого ребенка – бедный стонет, плачет, он хочет в песочницу или на горку. Но, понятно, папа же авторитет. И такого приведет – будет стоять, конечно. Но для детей это тяжело, так вот стоять – чего ты его приволок на это мероприятие?

Подобная тенденция вызывает лишь недоумение, ведь маленький ребенок не осознает, куда его взяли. Едва ли ему понятно, для чего толпы людей собрались в одном месте и ведут себя порой крайне агрессивно. Поэтому ответственность за их участие в митингах полностью ложится на плечи родителей.

Оксана Говен, директор социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска:

Мы сегодня видим, что это далеко не мирные акции, и что произойдет во время этой акции неизвестно никому. И каждый родитель, который берет с собой ребенка на данную акцию, должен подумать, что это для ребенка небезопасно, вплоть до того, что возможна угроза его жизни и его здоровью.

Ольга, многодетная мама:

Маленькие дети и митинг. Мое мнение – это вообще противозаконно. Начнем с того, что ребенок приобретает дееспособность только в 18 лет. Только после 18 лет он может нести ответственность за свое поведение. До 18 лет полностью ответственность несут родители.

Татьяна, многодетная мама:

И женщина одна кричит: «Что вы делаете, здесь же дети!» Зачем ты сюда пришла в десять вечера с детьми? Как защита какая-то? Думаешь, что раз ты с детьми, значит никто не будет на тебя палками махать? Или что?

В отличие от протестов в Беларуси, на Западе взрослые проявляют большую сознательность и на митинги маленьких детей с собой не берут.

Люк Риве, независимый журналист:

Ответственность за это несут родители. Они должны понимать, что детям не место на протестах, поскольку это огромное испытание для их психики. Ребенок просто не понимает, почему все эти люди кричат слоганы, почему полиция вокруг, почему происходят столкновения. Дети просто начинают плакать. И то, что их берут родители с собой, это происходит из-за того, что взрослые сами не до конца понимают, зачем они идут на эти протесты. И когда мы видим, как некоторые протесты переходят в столкновения между демонстрантами и полицейскими, появляется жестокость и насилие – это явно не место для детей. Последнее время мы выдели, как на улицу выходят дети: они протестуют против изменения климата, привлекают внимание к экологическим проблемам, но это неправильно. Их посыл крайне инфантильный. Они сами не понимают, что говорят – ими просто манипулируют.

Но даже если протест прошел спокойно и без происшествий – это все равно оставит определенный след на психике ребенка.

Оксана Говен:

Дети 8-10 лет, плюс-минус, не понимают, куда они идут, для чего они идут и что их там ждет. Соответственно, ребенок испытывает чувство тревоги. И когда ситуация ему непонятна, тогда он переживает далеко не позитивные, далеко не положительные эмоции.

Татьяна, многодетная мама:

Ну совершенно случайно – просто ехали там по делам – и тут мы оказались в этой сигналящей пробке. Полина сидит, говорит: «Мама! Сердце все трясется, дрожит!» Говорю: «Не переживай, сейчас развернемся». Поехали через Чижовку и проехали. А в такой обстановке, когда тут все сигналят, кричат, ну, я не знаю… Кажется, эти дети шокированные такие – стресс получают.

Ольга, многодетная мама:

Ребенок и толпа – это два несочетаемых слова. Я когда увидела подобные вот эти шествия, то мое было желание поскорее покинуть улицу и вернуться домой с детьми. Кто застрахован, как себя поведет рядом идущий на улице? Потому что неизвестно, кто конкретно участвует в подобных мероприятиях.

В минувшее воскресенье во время акции протеста в Минске милиционеры задержали 12-летнего подростка, который рисовал на асфальте различные лозунги. 12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали Вечером его вернули матери. Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия По мнению вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, который также является председателем Национальной комиссии по правам ребенка, безответственность взрослых противоречит не только белорусским, но и международным нормам, поэтому действиям родителей, дети которых участвовали в митингах, будет дана соответствующая правовая оценка.