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«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку

13 сентября 2020 22:59
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Новости Беларуси. Гречиха для наших краев – не диковинка. В 2020 году крупа пошла в рост. Точка отсчета – увеличение площадей. В марте объем поставляемой гречки снизился на 208 тонн, а это 70 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если взять первый квартал, поставки снизились на 20 % по сравнению с 2019-м. Перспектива – не зависеть от внешних поставок и иметь свой стратегический запас.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-1

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-3

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Потеснить с прилавков импортную гречневую кашу – еще одна задача, с которой справляются белорусские аграрии. Тем более в этом году наблюдается ажиотажный спрос на гречку. Ее буквально сметали с полок магазинов.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-6

Марина Прокопович, начальник отдела растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия Слуцкого райисполкома:
Видно, что стебель гречки уже насыщенного, яркого цвета – красного. Сама гречиха уже темная. Если посмотреть на само зерно, оно черного цвета. Оно уже готово к уборке.

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Марина Прокопович:
Если сравнить с прошлым годом, у нас занималась только одна организация, возделывали мы всего лишь 100 гектар. В этом году – уже шесть сельхозорганизаций. Возделываем гречиху на площади уже 350 гектар.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-9

Кристина Федорович:
То есть разница существенная.

Марина Прокопович:
Да, в три раза и даже больше.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-12

Кристина Федорович:
Лично для вас есть отличие импортной гречки от нашей?

Марина Прокопович:
Лично для меня (как для хозяйки) наша белорусская, отечественная гречиха ничем не уступает импортной. Тем более, зная, как она производится, чем мы ее обрабатываем, как возделываем, я уверена в нашей отечественной гречихе на все 100 %.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-15

Первыми в стране уборку гречихи начали аграрии Брестской области. Так, в Видомлянском посевные площади увеличили в 8 раз. Здесь знают все тонкости технологии. Уборка шла на самом большом поле Беларуси: в одном массиве – 150 футбольных. Урожайность – 18 центнеров с гектара. Результат отличный, говорят аграрии.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-18

Михаил Страпко, директор сельхозпредприятия «Видомлянское»:
В прошлом году посеяли 30 гектар. В этом году, когда действительно обострилась эта проблема по весне, когда заговорили, что нужно производить ее больше, мы, имея эти семена, зная программу республиканскую, посеяли не 30 гектар, а 250. И мы получили 460 тонн. Я считаю, что это очень весомый каравай гречихи.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-21

Валовой сбор гречихи в стране должен составить не менее 20 тысяч тонн. Этого должно хватить, дабы загрузить свои предприятия и обеспечить торговлю собственной крупой.

«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку-24

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:
В этом году гречихи посеяно почти в 2,5 раза больше, чем в 2019-м. На сегодня более 40 % убрано – примерно 11,5 тысяч гектар гречихи убрано в стране. Урожайность 13,5-14 центнеров – это выше среднего за последние 10 лет.

В перспективе планируется площади под гречихой увеличивать. Не так много нам гречихи необходимо, чтобы обеспечить общую потребность страны, чтобы полностью провести импортозамещение. Достаточно 35 - 40 тысяч гектар ежегодно высевать. И даже при сложившемся уровне урожайности мы сможем покрыть собственные потребности в гречневой крупе.

# Сельское хозяйство # общество # Кристина Федорович # Марина Прокопович # Михаил Страпко # Дмитрий Лужинский # Фотофакт

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