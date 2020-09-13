«Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку

Новости Беларуси. Гречиха для наших краев – не диковинка. В 2020 году крупа пошла в рост. Точка отсчета – увеличение площадей. В марте объем поставляемой гречки снизился на 208 тонн, а это 70 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если взять первый квартал, поставки снизились на 20 % по сравнению с 2019-м. Перспектива – не зависеть от внешних поставок и иметь свой стратегический запас.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Потеснить с прилавков импортную гречневую кашу – еще одна задача, с которой справляются белорусские аграрии. Тем более в этом году наблюдается ажиотажный спрос на гречку. Ее буквально сметали с полок магазинов.

Марина Прокопович, начальник отдела растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия Слуцкого райисполкома:

Видно, что стебель гречки уже насыщенного, яркого цвета – красного. Сама гречиха уже темная. Если посмотреть на само зерно, оно черного цвета. Оно уже готово к уборке. С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси Марина Прокопович:

Если сравнить с прошлым годом, у нас занималась только одна организация, возделывали мы всего лишь 100 гектар. В этом году – уже шесть сельхозорганизаций. Возделываем гречиху на площади уже 350 гектар.

Кристина Федорович:

То есть разница существенная. Марина Прокопович:

Да, в три раза и даже больше.

Кристина Федорович:

Лично для вас есть отличие импортной гречки от нашей? Марина Прокопович:

Лично для меня (как для хозяйки) наша белорусская, отечественная гречиха ничем не уступает импортной. Тем более, зная, как она производится, чем мы ее обрабатываем, как возделываем, я уверена в нашей отечественной гречихе на все 100 %.

Первыми в стране уборку гречихи начали аграрии Брестской области. Так, в Видомлянском посевные площади увеличили в 8 раз. Здесь знают все тонкости технологии. Уборка шла на самом большом поле Беларуси: в одном массиве – 150 футбольных. Урожайность – 18 центнеров с гектара. Результат отличный, говорят аграрии.

Михаил Страпко, директор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

В прошлом году посеяли 30 гектар. В этом году, когда действительно обострилась эта проблема по весне, когда заговорили, что нужно производить ее больше, мы, имея эти семена, зная программу республиканскую, посеяли не 30 гектар, а 250. И мы получили 460 тонн. Я считаю, что это очень весомый каравай гречихи.

Валовой сбор гречихи в стране должен составить не менее 20 тысяч тонн. Этого должно хватить, дабы загрузить свои предприятия и обеспечить торговлю собственной крупой.