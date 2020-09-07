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«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге

07 сентября 2020 13:39
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Новости Беларуси. Более 40 несанкционированных протестных акций прошло в Беларуси 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Минске группы людей собрались в различных точках города, а затем прошли к центру. Участники игнорировали предупреждения сотрудников милиции, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.

«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге-1

Часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся группа начала наносить надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией.

«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге-4

Стоит отметить, что среди так называемых протестующих было немало подростков и молодых людей. 

«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге-7

«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге-9

Где проживаете?

Сейчас город Брест. Общежитие.

Что делаете в Минске?

На митинг приехала.

Что вы делали на митинге?

Разрисовывала забор.

Зачем вы это делали?

Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти.

Всего же накануне за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны 633 человека.

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# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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