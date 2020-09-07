«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге

Новости Беларуси. Более 40 несанкционированных протестных акций прошло в Беларуси 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Минске группы людей собрались в различных точках города, а затем прошли к центру. Участники игнорировали предупреждения сотрудников милиции, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.

Часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся группа начала наносить надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией.