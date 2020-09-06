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«Вас вся страна боится». Женщина эмоционально высказалась об акции протеста в Минске

06 сентября 2020 13:47
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Новости Беларуси. Белорусы хотят мирной и спокойной жизни в своей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди устали от шумных акций и хождений по площадям, многие даже боятся отпускать на улицу своих детей. Вот только одна из многочисленных реакций на ситуацию. 

«Вас вся страна боится». Женщина эмоционально высказалась об акции протеста в Минске-1

– У кого «у вас» голос украли? Сколько вам лет, вы вообще право голоса имеете? Вы чего сюда повыпирались? Такое позорище на всю страну. Вы позоритесь на весь мир! Что вы бегаете за силовиками как дурочки какие-то? Чего вы бегаете, на эти автозаки кидаетесь? Чего вы приперлись на эту площадь?  

– Девушка, мы не кидаемся на автозаки, мы ходим, гуляем.  

«Вас вся страна боится». Женщина эмоционально высказалась об акции протеста в Минске-4

– Чего вы сюда пришли? Вы гуляете?

– Да.

– Вас люди, вас вся страна боится. Люди пишут: с детьми боятся выйти, вас боятся. 

# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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