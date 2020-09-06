«Вас вся страна боится». Женщина эмоционально высказалась об акции протеста в Минске
Новости Беларуси. Белорусы хотят мирной и спокойной жизни в своей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди устали от шумных акций и хождений по площадям, многие даже боятся отпускать на улицу своих детей. Вот только одна из многочисленных реакций на ситуацию.
– У кого «у вас» голос украли? Сколько вам лет, вы вообще право голоса имеете? Вы чего сюда повыпирались? Такое позорище на всю страну. Вы позоритесь на весь мир! Что вы бегаете за силовиками как дурочки какие-то? Чего вы бегаете, на эти автозаки кидаетесь? Чего вы приперлись на эту площадь?
– Девушка, мы не кидаемся на автозаки, мы ходим, гуляем.
– Чего вы сюда пришли? Вы гуляете?
– Да.
– Вас люди, вас вся страна боится. Люди пишут: с детьми боятся выйти, вас боятся.