Марианна Щёткина: «Всегда нужно подумать – ты зачем идёшь, цель какая, задача? Не делаешь ли ты это для кого-то?»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин. С одной стороны, это показывает, что женщины у нас в Беларуси очень активные, на них можно всегда положиться Юлия Бешанова, ведущая СТВ:

Почему именно женщины вышли на улицу? И в основном даже мужчины прячутся сейчас за спинами женщин. С чем это связано?

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

Наверное, наша особенность революции в Беларуси – это то, что у нее женское лицо. Это не очень понятно с точки зрения гендерных вопросов, потому что обычно мы рассчитываем на то, что мужчины – это опора. А здесь с самого начала мужчины выдвинули свои кандидатуры, потом что-то по разным причинам не получилось, сразу вышли на первый план женщины. И вот эта линия женская постоянно идет. С одной стороны, это показывает, что женщины у нас в Беларуси очень активные, на них можно всегда положиться, это надежные спутницы своих мужчин. С другой стороны, нам где-то надо задуматься о том, почему в каких-то вопросах, где дело касается зарплаты, карьерного роста мужчины рвутся вперед в нашем патриархальном обществе. А когда нужно поработать на местах, на территориях – вперед выставляют женщин. В принципе, здесь ничего нового мы не увидели, мы видели это в кадрах, которые были на Майдане – девочки, цветы, ОМОНовцы. Это не что иное, как те же самые технологии по Шарпу. Ничего нового. Вот призыв к женщинам на известном сайте: «Доблестные, смелые женщины покажут, что значит кодекс чести. Организуйте свои отряды под знаменем многодетных матерей, бизнес-леди, домохозяек, честных учителей и так далее. Берите цветы, название и атрибутику своего отряда выбирайте сами». То есть призыв к женщинам. У нас женщины так воспитаны, что мы всегда будем стоять за свою семью, за своих мужчин, и поэтому если беда, то женщины – вперед.

Давайте мы нашим женщинам просто пожелаем, чтобы у них было все: и семья, и бизнес, и работа, и самореализация, и кто хочет быть, пускай будет домохозяйкой. Но знаете, что здесь обращает на себя внимание? Нельзя быть инструментом в чужих руках. Если это нужно для женщины, если нужно для этой семьи, для страны, то, конечно, нужно идти вперед. Но если ты просто используешься для достижения чьих-то целей, этого просто нельзя допускать. Нужно всегда думать. Мы прекрасно понимаем, что сейчас вот эти программы, которые называются «нейролингвистические программы», то есть это воздействие на сознание, взлом операционной системы сознания, воздействие на человека: «это твоя идея, это ты». Но можно всегда достигать какой-то цели, конечно, это и протест определенный, и определенное недовольство, это свое «я», можно себя показать, есть еще какие-то цели. Но всегда нужно подумать – ты зачем идешь, цель какая, задача какая? И не делаешь ли ты это для кого-то? То есть тебя выставляют вперед, а за тобой те, кто имеют большие цели. Потом тебя просто отодвинут, как лишнюю фигуру, и будут иметь то, ради чего все это делалось. Поэтому надо думать.

Вот эти проявления сексизма, которые используются в технологиях, – это просто недопустимо Марианна Щеткина:

Есть такая фраза: слова – самый страшный наркотик для человечества. Честно говоря, за высказывания девчонок здесь мне стыдно. Потому что, во-первых, надо уважать наших мужчин. Мы все живем в одном обществе. Я первый раз вижу этот ролик. Кто-то о чем-то их просил? Кто что просит, что за лозунги? Вот эти проявления сексизма, которые используются в технологиях, – это просто недопустимо. Если бы это было допущено где-то в западных странах, которые, собственно, технологии эти нам экспортируют, то вообще их бы там уже порвали на части, потому что нельзя же женщин выставлять в таком образе и вообще подставлять их. Потому что наши девчонки, наши женщины – это наше богатство. Но и вместе с тем нельзя унижать мужчин. Сегодня каждый из нас имеет право на свою точку зрения, и все говорят: альтернативы – это хорошо. Но ты уважай мнение другого. И, самое главное, должна быть цель. Сегодня самая главная цель – страна, сохранить единство, общество. Хотя говорят, что единство всегда важнее истины, да? Всегда важнее то, что у нас было, сохранить и чтобы у нас общество не дали расколоть. Это же искусственные процессы. Ни в коем случае нельзя отталкивать этих студентов, с ними надо дискутировать, надо говорить, надо убеждать Марианна Щеткина:

Я хотела с точки зрения социологии обратить внимание на некоторые моменты. Мы берем определенные социальные группы, есть демографическая группа – молодежь, у нее всегда есть протестное настроение. Если мы вспомним, как мы учились, если было запрещено читать какую-то литературу – мы ее читали. Если запрещено было идти на концерты, мы туда шли. Это в силу возраста.

Говорят, что самые главные ценности для людей – это мудрость и мораль. Пока это не сформировано в данном этапе, но это очевидно. Поэтому, естественно, первые протестные настроения, которые были, есть и будут всегда – у этой демографической прослойки, этого демографического слоя. Второе – это возможность заявить о себе. Может, кто-то не реализован, а здесь можно заявить о себе, это тоже играет определенную роль: «вот это моя позиция, это я, и я пойду впереди». Хотя впереди никто не идет, мы знаем, что это инструкции. Но есть еще одна, третья вещь, которая касается не только девчат, которые выходят, студенчества. Сегодня заявлено о стипендиальных программах в Варшаве. Для тех, кто будет отчислен, будут специальные программы для поддержки студентов, которые якобы являются жертвами тех событий, которые происходят здесь. Поэтому сейчас это очень тонкая материя, и очень нужно деликатно к этому подходить и ни в коем случае не допустить ошибок у нас внутри страны. Ни в коем случае нельзя отталкивать этих студентов, с ними надо дискутировать, надо говорить, надо убеждать. Может быть не убедишь, но разные точки зрения могут быть, они имеют право на жизнь и это нормально, если они будут развивать государство, развивать страну. Но не идет речь ни об отчислениях, ни об отчислениях преподавателей, но всегда энергия должна быть направлена в нужное русло. Дебатировать на это тоже нужно. У каждого есть свое мнение, ты можешь его защищать, искать сообщников и так далее. Но не в рабочее время и не на рабочем месте Марианна Щеткина:

Есть такое замечательно высказывание Бернарда Шоу, что демократия – это такой воздушный шар, который запущен вверх, и пока вы глазеете туда, другие люди очищают ваши карманы. Это уже экономический процесс. Ни для кого не секрет, что одна из основных целей – разрушить экономику Беларуси. Посмотрите, частные предприятия работают. Если совместные предприятия с Польшей, например, они ни на день не останавливаются. Основной удар идет на государственные предприятия, на бюджет. Разные мнения могут быть среди слоев рабочих, но есть одно святое правило: у каждого есть свое мнение, ты можешь его защищать, аргументировать, искать сообщников и так далее, но не в рабочее время и не на рабочем месте. Ни в школе, ни на рабочем месте ты не должен забыть о том, что рядом с тобой живут другие люди и есть общество, о котором каждый должен думать. И думать о том, чтобы не навредить. В принципе, когда мы смотрели все выборные платформы, все говорили об одном – должны повышаться уровень жизни и качество жизни людей. Зачем сейчас все это разрушать? Убеждена глубоко, что там наших белорусов особо и нет, есть профессиональные революционеры, которые приехали заработать деньги на белорусской земле. Дай бог, чтобы они уже собрались и уехали домой, потому что как-то мы сами разберемся. Вот это вмешательство в наши внутренние дела нереально, оно не должно быть. Если кто-то в правоохранительных органах применял жестокость, они должны быть изгнаны Юлия Бешанова:

Президент недавно заметил о том, что пусть разберутся со своей демократией, прежде чем учить нас жить. Вот как в Германии обходятся с теми, кто нарушает общественный порядок. Жестокость везде.

Марианна Щеткина:

Вот как женщины мы все-таки не можем сегодня не сказать свое мнение еще по одним событиям, которые вызвали и потерпевших, и сегодня есть у людей боль, процесс заведения уголовных дел и так далее. Нельзя допускать, чтобы в обществе было насилие. Насилие вызывает насилие. Не должно быть жестокости. Мы не можем делить: одна сторона, другая – мы все живем в одном обществе. Те события, которые имели место быть, должны быть заведены конкретные уголовные дела, и люди должны быть привлечены к ответственности. Те, кто бросал камни, те, кто захватывал грузовик, те, кто били ОМОНовцев, милиционеров. С противоположной стороны, если кто-то в правоохранительных органах применял жестокость, они должны быть изгнаны из среды людей, которые на государственной службе, они должны быть привлечены к ответственности. Здесь просто все зависит от физической личности человека. Ты можешь поднять руку на другого человека или нет? Или как ты это сделал? Унижению достоинства, жестокости в нашем обществе никогда не было места и не будет. Чтобы управлять обществом, необходимо придумать миф и сделать так, чтобы в этот миф все верили Юлия Бешанова:

Врачей вызывают в органы, в РУВД, чтобы проводить какие-то освидетельствования? В том числе гинекологов. Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси Марианна Щеткина:

Я думаю, в этом вопросе дно совсем другое. Помните, когда к нам в Белорусский союз женщин позвонили, говорят: «Вы что сидите, женщин изнасиловали, четыре случая». И такие страшные вещи рассказывали. Я говорю: «Да такого быть не может». Мы сразу связались с Минздравом, я позвонила Елене, говорю, быстро позвони, она говорит: «Сейчас». Все же в больнице, все сведения здесь. Потом говорит: «Да нет такого». Юлия Бешанова:

С чем еще сталкивались в эти дни? Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Вы знаете, очень много всего было. Очень много.

Марианна Щеткина:

Чтобы управлять обществом, необходимо придумать миф и сделать так, чтобы в этот миф все верили. Это опять-таки технология управления обществом. Как только будет вера, можно уже направлять энергию этого общества. Естественно, фейков очень много, потому и говорят, что сейчас самое главное – это уметь ориентироваться в информации. Здесь несколько направлений. Во-первых, критически фильтровать. Учить детей. Сейчас школьные уже начались деньки, не надо давать им на блюдечке знания, они сами возьмут эти знания, если захотят. А вот уметь ориентироваться в информационных потоках, уметь фильтровать эту информацию, коммуникативные какие-то навыки – вот это основное. Да, мы посмотрели проявление определенное агрессии на этом – это не митинг был, не знаю, что это было. Но агрессия однозначная. Правильно аналитики или политологи обрисовывают эту ситуацию, говорят «ситуация во Франции, в Америке, в Германии». Но мы всегда говорим: «Мы не Америка, мы не Франция, мы не другие государства. Мы – Беларусь, и все мы привыкли решать мирно и в правовом поле». И сейчас, чтобы не было тупика, чтобы самим не загнать себя в этот тупик, очень важно все вопросы решить в правовом поле. Нужно сделать выводы, сделать работу над ошибками, но наказать виновных. Обязательно Марианна Щеткина:

Что волнует еще сейчас? То, что было, то прошло, этого не исправишь. Нужно сделать выводы, сделать работу над ошибками, но наказать виновных. Обязательно. Беззаконие должно быть привлечено к ответственности. Но мы должны смотреть вперед. Почему женщины сегодня должны сыграть ведущую роль? Они должны опять собрать общество, остановить, все вопросы можно решить, но это должно быть в диалоге, должно быть в правовом поле. И самое главное – нельзя сейчас горячиться. И ни в коем случае нельзя говорить: «вот этот виноват, этот не виноват», то есть по поведению.