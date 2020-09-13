С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси

Новости Беларуси. От региональной поддержки к особенным сельскохозяйственным технологиям, которые, как ни крути, тоже драйвер экономики на местах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В следующем репортаже речь пойдет о культурах, которые для Беларуси пока в диковинку, если говорить о промышленном производстве. Но если постараться, а еще прислушаться к рекомендациям ученых, то белорусский фундук и грецкие орехи – вполне себе массовый товар. Кристина Федорович узнавала секрет успеха.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Сочные арбузы и дыни уже давно вне границ экзотики Беларуси – скорее привычное дело. Белорусский грецкий орех – и вкусно, и полезно, и, что важно, выгодно. «Ничем не уступает импортной». Показываем, как выращивают белорусскую гречку

Разберем на примере фундука. С одного гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. В то время как традиционные для белорусского сельского хозяйства культуры дают от 600 до 1500 долларов. И тут что важно – не прощелкать выгоду.

Зоя Козловская, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда Института плодоводства НАН Беларуси:

С такого куста можно реально получать серьезный урожай. То есть даже если вы только его посадите, то уже для себя 5 килограмм орехов соберете. Если же говорить о промышленных масштабах, то, конечно, в полное плодоношение вступают где-то на пятый год после того, как посадили сад. Конечно, очень важно, насколько сорт приспособлен к нашим условиям. У природы нет плохой погоды, только вот на орехи эта поговорка не действует. Ремарка из серии очевидного: даже в момент нашего интервью пошел ливень, без зонтов нам не обойтись, чего уж говорить о прихотливых орехах, которые так и ждут тепла.

Зоя Козловская:

Можно говорить, у нас полгода лето, а полгода зима. Если, например, в районах, где традиционно развито ореховодство (это прежде всего Турция, прилегающие страны, Азербайджан, Грузия), там цветение ореха даже в конце декабря или в начале января наступает, то у нас они цветут не раньше февраля – марта. Орешек формируется. У нас в этом году запаздывает на две недели по орехам, еще ни один орешек не упал, за исключением когда ветер обломал полностью соцветие. Это не значит – зрелый. Зрелый – это когда он выпал из оберточки на землю. Любопытный факт: ореховые насаждения адаптировать к нашим широтам пытались еще в советское время. В качестве испытуемых были фундук и грецкий орех. Зато сейчас Самохваловичи могут похвастаться белорусскими сортами: лал – с красными листьями и яшма – с зелеными.

Дело это нелегкое, где-то и кропотливое, тем не менее, результат ждать себя не заставляет при упорном труде.

Зоя Козловская:

Мы находимся на участке, где из отводков, полученных от сорта азербайджанского, заложен вот этот питомник. Им нужно расти два года. На следующий год они будут пригодны для закладки плантаций у нас в Беларуси. Этот сорт – номер один в Азербайджане. За нами еще один сад. Мы заложили сортами именно каталонский, барселонский, косфорд для того, чтобы отработать технологические приемы, чтобы получить максимум товарных орехов. При этом большая часть урожая идет в кондитерскую промышленность, всего 30-35 % потребляется в свежем виде. Зоя Козловская:

В Вязовецком саду планируют построить очистку ореха, калибровку его, естественно. Все малые предприятия, которые будут иметь 2-3 гектара ореха, смогут поставлять на этот завод, дочищать, это будет всем выгодно.

А вот и тот самый Вязовецкий сад. Можно сказать, легендарный для наших широт. С высоты птичьего полета виднеются идеально ровные ряды кустиков. Сперва ничего необычного, а вот стоит немного присмотреться – богатый урожай фундука.

Испанские и немецкие сорта соседствуют на 75 гектарах. Такое производство априори может заменить импорт: ежегодно в нашу страну завозят 600 тонн ядер фундука.

Алексей Мартинкевич, агроном, специалист по маркетингу:

Я надеюсь, что в скором времени мы начнем уже выходить на серьезные урожаи. Надеюсь, что наши белорусские кондитерские предприятия будут покупать орех отечественного производства. И наши конечные клиенты будут кушать шоколад непосредственно с нашим орехом.

Уже есть и четкий план на ближайшее будущее – расшириться на 250 гектаров. Это деревья-долгожители, плодоносят до 70 лет. Алексей Мартинкевич:

Уже параллельно думаем о том, как собирать орех. Там своя технология, есть специальная техника, комбайны, которые собирают. Если говорить о первичной переработке, орех надо сушить, лущить, чтобы просто получить ядро ореха чистое. Мы параллельно ищем места для производства первичной переработки.

Сейчас на прилавках можно встретить грецкий орех из Украины, России, Кыргызстана и Молдовы, а фундук – из Азербайджана, Турции и Грузии. Килограмм неочищенного ореха стартует от 10-15 рублей – а это, кстати, стоимость саженца фундука или того же грецкого. Только вот спустя лет 5 этот самый саженец будет приносить далеко не кило орехов, а куда больше.