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С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси

13 сентября 2020 22:47
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Новости Беларуси. От региональной поддержки к особенным сельскохозяйственным технологиям, которые, как ни крути, тоже драйвер экономики на местах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В следующем репортаже речь пойдет о культурах, которые для Беларуси пока в диковинку, если говорить о промышленном производстве. Но если постараться, а еще прислушаться к рекомендациям ученых, то белорусский фундук и грецкие орехи – вполне себе массовый товар.

Кристина Федорович узнавала секрет успеха.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -1

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Сочные арбузы и дыни уже давно вне границ экзотики Беларуси – скорее привычное дело. Белорусский грецкий орех и вкусно, и полезно, и, что важно, выгодно.

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С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -4

Разберем на примере фундука. С одного гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. В то время как традиционные для белорусского сельского хозяйства культуры дают от 600 до 1500 долларов. И тут что важно – не прощелкать выгоду.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -7

Зоя Козловская, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда Института плодоводства НАН Беларуси:
С такого куста можно реально получать серьезный урожай. То есть даже если вы только его посадите, то уже для себя 5 килограмм орехов соберете. Если же говорить о промышленных масштабах, то, конечно, в полное плодоношение вступают где-то на пятый год после того, как посадили сад.

Конечно, очень важно, насколько сорт приспособлен к нашим условиям.

У природы нет плохой погоды, только вот на орехи эта поговорка не действует. Ремарка из серии очевидного: даже в момент нашего интервью пошел ливень, без зонтов нам не обойтись, чего уж говорить о прихотливых орехах, которые так и ждут тепла.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -10

Зоя Козловская:
Можно говорить, у нас полгода лето, а полгода зима. Если, например, в районах, где традиционно развито ореховодство (это прежде всего Турция, прилегающие страны, Азербайджан, Грузия), там цветение ореха даже в конце декабря или в начале января наступает, то у нас они цветут не раньше февраля марта. Орешек формируется.

У нас в этом году запаздывает на две недели по орехам, еще ни один орешек не упал, за исключением когда ветер обломал полностью соцветие. Это не значит – зрелый. Зрелый – это когда он выпал из оберточки на землю.

Любопытный факт: ореховые насаждения адаптировать к нашим широтам пытались еще в советское время. В качестве испытуемых были фундук и грецкий орех. Зато сейчас Самохваловичи могут похвастаться белорусскими сортами: лал – с красными листьями и яшма – с зелеными.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -13

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -15

Дело это нелегкое, где-то и кропотливое, тем не менее, результат ждать себя не заставляет при упорном труде.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -18

Зоя Козловская:
Мы находимся на участке, где из отводков, полученных от сорта азербайджанского, заложен вот этот питомник. Им нужно расти два года. На следующий год они будут пригодны для закладки плантаций у нас в Беларуси. Этот сорт – номер один в Азербайджане.

За нами еще один сад. Мы заложили сортами именно каталонский, барселонский, косфорд для того, чтобы отработать технологические приемы, чтобы получить максимум товарных орехов.

При этом большая часть урожая идет в кондитерскую промышленность, всего 30-35 % потребляется в свежем виде.

Зоя Козловская:
В Вязовецком саду планируют построить очистку ореха, калибровку его, естественно. Все малые предприятия, которые будут иметь 2-3 гектара ореха, смогут поставлять на этот завод, дочищать, это будет всем выгодно.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -21

А вот и тот самый Вязовецкий сад. Можно сказать, легендарный для наших широт. С высоты птичьего полета виднеются идеально ровные ряды кустиков. Сперва ничего необычного, а вот стоит немного присмотреться – богатый урожай фундука.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -24

Испанские и немецкие сорта соседствуют на 75 гектарах. Такое производство априори может заменить импорт: ежегодно в нашу страну завозят 600 тонн ядер фундука.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -27

Алексей Мартинкевич, агроном, специалист по маркетингу:
Я надеюсь, что в скором времени мы начнем уже выходить на серьезные урожаи. Надеюсь, что наши белорусские кондитерские предприятия будут покупать орех отечественного производства. И наши конечные клиенты будут кушать шоколад непосредственно с нашим орехом.  

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -30

Уже есть и четкий план на ближайшее будущее – расшириться на 250 гектаров. Это деревья-долгожители, плодоносят до 70 лет.

Алексей Мартинкевич:
Уже параллельно думаем о том, как собирать орех. Там своя технология, есть специальная техника, комбайны, которые собирают. Если говорить о первичной переработке, орех надо сушить, лущить, чтобы просто получить ядро ореха чистое.

Мы параллельно ищем места для производства первичной переработки.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -33

Сейчас на прилавках можно встретить грецкий орех из Украины, России, Кыргызстана и Молдовы, а фундук – из Азербайджана, Турции и Грузии. Килограмм неочищенного ореха стартует от 10-15 рублей – а это, кстати, стоимость саженца фундука или того же грецкого. Только вот спустя лет 5 этот самый саженец будет приносить далеко не кило орехов, а куда больше.

С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси -36

То, что вкусно, обычно не полезно. А здесь выходит вкусно, полезно, да еще и выгодно. Эдакий треугольник, правда, не замкнутый. Отнюдь, открытый для развития и сотрудничества. И как предрекают, если речь о семействе ореховых, то та самая перспектива-то и не за горами. А это, что называется, пища для ума – на подумать и действовать. Поставить галочку на импортозамещении гречихи и на появлении на прилавках наших орехов с пометкой Made in Belarus.

# Сельское хозяйство # общество # Кристина Федорович # Зоя Козловская # Алексей Мартинкевич # Яна Шипко # Фотофакт

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