Матеуш Пискорский: осуществлялись три основных вида поддержки на разных стадиях беспорядков в Беларуси после выборов

Мнение из Варшавы. На связи со студией «Недели» польский политик, политолог и публицист Матеуш Пискорский.

Игорь Позняк, СТВ:

Для вас очевидно то, что многие ниточки белорусских протестов и сценарии того, что сейчас происходит, ведут в Варшаву, а может быть и дальше? Матеуш Пискорский, политик, политолог, публицист (Польша):

Безусловно, да. Надо здесь подчеркнуть, я не думаю, что эта операция координируется именно из Варшавы. Думаю, что скорее Варшава является подрядчиком данного проекта. Варшава традиционно выполняет роль геополитического форпоста США в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Мы это видели в случае с другими странами постсоветского пространства (с Украиной несколько лет назад, раньше – с Грузией). Так что у Польши есть традиционная геополитическая роль, которая является частью осуществления тех планов, тех задач, которые приходят сюда из Вашингтона. Это никак не связано с самостоятельными решениями польских властей, на мой взгляд. Более того, мы наблюдаем, что разного рода поддержка для этих планов дестабилизации обстановки в Беларуси осуществляется не столько правительственными структурами Польши, а скорее неправительственными.

Это три основных вида поддержки на разных стадиях беспорядков в Беларуси после выборов. Первый вид поддержки – то, что в Беларусь были отправлены инструкторы. Кстати, некоторые из них, которые представляют группы, так или иначе пользующиеся поддержкой Сороса и разных фондов Сороса, представители этих групп, находясь в Минске, даже не стеснялись, разговаривая с польскими СМИ. Например, один из них – Славомир Сераковский прямо сказал, что «да, мы тут распределяем инструкции оппозиционерам и протестующим». Это первый вид поддержки. Второй вид поддержки – это то, что были определенные случаи того, что в Минск отправлялись боевики – те, у кого был определенный опыт, граждане Польши, у которых был определенный опыт (в том числе и на востоке Украины в боевых действиях). Они были, кстати, связаны с разными неонацистскими группировками и в Польше, и в Украине (например, с батальоном «Азов» украинским).