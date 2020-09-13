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Виталий Уткин: белорусскому народу предложен политический коктейль из сепаратизма, экстремизма, предательства определённого

13 сентября 2020 22:40
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Новости Беларуси. Бело-красно-белая символика не будет принята белорусским народом – такое мнение в программе «Неделя» высказал депутат Палаты представителей Виталий Уткин.

Дмитрий Беляков: «Плакат – это мощное средство пропаганды и влияния на психоэмоциональное состояние протестующих»  

Виталий Уткин: белорусскому народу предложен политический коктейль из сепаратизма, экстремизма, предательства определённого -1

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусскому народу предложен такой политический коктейль из составляющих – сепаратизм, экстремизм, предательства определенного и двоякого политического трактования. И этот коктейль заходит в молодое общество.

Почему используется бело-красно-белая символика? Мы прекрасно понимаем, что с периода Великой Отечественной войны, и те, кто это забрасывает... Она белорусским обществом не будет воспринята, потому что это символика фашистских прихвостней. И под этой символикой сжигали и расстреливали белорусский народ.  

# Акции протеста # общество # Виталий Уткин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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