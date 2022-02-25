Сколько нужно времени, чтобы обновлённая Конституция начала действовать? Отвечает Вячеслав Данилович

Проект обновленного Основного закона государства был вынесен на всенародное обсуждение, работа над документом была долгой и скрупулезной, ведь, по сути, мы не просто изменяем и дополняем главный закон, а определяем будущее и для себя, и для потомков. Чего ждут люди от обновленной Конституции? Почему назрела необходимость этого обновления? Каков вектор изменений? Эти вопросы адресуем гостю. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Не ошибусь, если скажу, что проект изменений и дополнений в Конституцию стал самой обсуждаемой темой в последние дни, недели и месяцы. Предлагаемые новшества затронули очень волнующие и важные темы для всего нашего общества. Но если простым языком, 30 лет мы жили по одному закону, сейчас будут приняты какие-то новшества, почему именно сейчас назрела такая необходимость вносить изменения в Конституцию?

Зачем белорусам вносить изменения и дополнения в Конституцию? Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Время течет, ситуация меняется не только внутри Беларуси, но и внешнеполитические вызовы, которые стоят перед нашим государством, требуют того, чтобы наш Основной закон, по которому мы все живем, соответствовал духу времени и тем вызовам, которые сегодня, к сожалению, в мире присутствуют. Поэтому, с моей точки зрения, те изменения, которые предлагаются в нашу Конституцию, целиком и полностью обоснованы. И позволяют нам достойно отвечать на вызовы, которые стоят перед нашим государством, перед нашим народом. Дмитрий Потапович, ведущий:

Какие изменения социальной политики вы бы назвали стратегически важными?

Вячеслав Данилович:

С моей точки зрения, это то, что в Конституции конкретно говорится, что каждый гражданин Республики Беларусь должен почувствовать и нести социальную ответственность. Мы привыкли все к тому, что у нас есть права и гарантии, которые нам дает государство наше в соответствии с Конституцией. Но помимо всего этого у каждого гражданина есть и свои обязанности. У нас сохраняется социальная ориентированность нашего государства, это тоже наше достижение, которого нам удалось достичь за годы независимого и суверенного развития Беларуси. Эти вещи сохраняются, но вместе с тем мы говорим о том, что социальная ответственность должна быть повышена, каждый гражданин должен понимать, что эта ответственность – его обязанность. Дмитрий Потапович:

Если на примере, как это должно выглядеть? Вячеслав Данилович:

Каждый гражданин должен платить налоги, которые установлены законом, соблюдать правила и нормы жизни общества, которые тоже соответствуют нашему законодательству, понимать, что любые его действия, чем человек занимается, к чему он призывает, какие идеи постулирует, как это может сказаться на развитии нашего общества, государства. Какие полномочия получит ВНС? Ольга Бурлакова:

Мне кажется, что сейчас вопрос № 1 – это новый статус ВНС. Какие полномочия получит ВНС?

Вячеслав Данилович:

В новейшей истории Беларуси состоялось уже шесть ВНС. Они зарекомендовали себя как эффективный институт. Сейчас ВНС фактически становится постоянно действующим органом, там будут представлены как представители государственных органов и организаций, так и гражданского общества, так и местных органов власти. То есть фактически будет дан срез белорусского общества. Если говорить образно, то это вершина системы власти в Беларуси – ВНС. Премьер и Президент будут ежегодно на нем выступать, чтобы наше население понимало, что происходит в государстве, держали руку на пульсе. И если возникают какие-то моменты, какие-то органы власти где-то себя не так повели, все это можно будет урегулировать с помощью ВНС. «Если развалится семья, то не будет функционировать общество и государство» Дмитрий Потапович:

Коснемся подробнее темы семьи. Предлагается закрепить гарантии государственной поддержки семей с детьми, а также обозначить, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

Вячеслав Данилович:

Семья – это основа любого общества, государства. Семья в традиционном понимании – это союз мужчины и женщины. Для нас, белорусов, это вполне нормально, приемлемо. К сожалению, мы видим общемировые тенденции, когда однополые браки существуют и другие подобные вещи. По факту это развал семьи. А если развалится семья, то не будут функционировать общество и государство. Мы не хотим допустить того, чтобы наше общество, государство шло по пути деградации, поэтому абсолютно обосновано то, что мы записали в Конституции брак как союз мужчины и женщины. Ольга Бурлакова:

То есть до этого не было уточнения? Вячеслав Данилович:

Не было. Чтобы мы не допустили размывания традиционных ценностей, это тоже очень важно. «Идеология государства базируется на патриотизме, традиционных ценностях» Ольга Бурлакова:

Я думаю, сюда можно отнести еще и вопрос сохранения исторической памяти и справедливости, потому что то, что сейчас происходит в мире, коверкание исторических фактов.

Вячеслав Данилович:

Если народ не знает своего исторического прошлого, то он не имеет будущего. К сожалению, мы видим современные тенденции, когда историю стремятся использовать для раскола общества, искажают ее, фальсифицируют, поэтому для нас очень важно сохранить историческую память нашего народа, выработать иммунитет в нашем обществе против искажения и фальсификации. Эта запись в Конституции как раз таки создает для этого необходимую основу. Тоже важный момент: в начале новой редакции Конституции, которая вынесена на референдум, говорится о том, что демократия Беларуси строится на основе идеологии белорусского государства. Почему? Потому что идеология государства базируется на патриотизме, традиционных ценностях, гражданственности, национальном и государственном самосознании. Это должно быть присуще для всех граждан. Тогда у нас будет все нормально, будем совершенствовать то, что имеем, не утрачивая самого важного, ценного, что наработано за годы нашими предками, согражданами в целом. «Гарантии Конституции даются и по развитию молодежи» Дмитрий Потапович:

Как включается молодежь? В чем отличие реакции от взрослой аудитории? Что больше всего волнует юное поколение?