«Естественно, мы об этом уже думали». Как будет выглядеть экземпляр новой Конституции для Президента?

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».

Завтра мы определимся, станет ли эта Конституция историей и уступит ли место новому экземпляру. Если да, то она точно была достойной и задала высокую планку.

Андрей Лукьянчиков, генеральный директор Белорусского дома печати: Естественно, об этом мы уже думали, уже где-то какие-то наметки есть. Есть определенные каноны, как они должны будут делаться. Здесь не будет каких-то цветов. То есть это должно быть строго, по-государственному. И в то же время презентабельно и красиво. То, о чем я говорил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, должно быть лучше. Что же это мы не прогрессируем?

Речь не столько и не только о печатном варианте. Ведь это всего лишь символ, куда важнее содержание и смыслы, которые для каждого белоруса должны быть едиными. Независимо от того, чья эта Конституция, Лукашенко или лично ваша, закон законов един и свят для всех.

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