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Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК?

27 февраля 2022 06:10
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Новости Беларуси. Каждый, кто принимает участие в референдуме, на руки, под личную подпись, получает бюллетень. Бланк – строгой отчетности, который надежно, не хуже национального паспорта, защищен от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный документ печатают с пятипроцентным запасом на случай, если голосующий его случайно испортит.

Путь бумажного свидетеля исторического выбора белорусов – от Дома печати до урны для голосования – проследил Евгений Пустовой.

Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК?-1

Из-за защитных функции напечатать бюллетень – не текст распечатать на принтере, не дешево. Но их порой портят. Нечаянно. Хотя появились призывы делать это целенаправленно – уничтожать бюджетные деньги.

Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК?-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Когда уже будут вскрыты урны, будет вестись подсчет голосов, тогда будет ясно, сколько бюллетеней в урне, сколько испорченных, недействительных и так далее.

Сейф еще в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные – читайте здесь.  

# Референдум # общество # Игорь Карпенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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