Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК?

Новости Беларуси. Каждый, кто принимает участие в референдуме, на руки, под личную подпись, получает бюллетень. Бланк – строгой отчетности, который надежно, не хуже национального паспорта, защищен от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный документ печатают с пятипроцентным запасом на случай, если голосующий его случайно испортит. Путь бумажного свидетеля исторического выбора белорусов – от Дома печати до урны для голосования – проследил Евгений Пустовой.

Из-за защитных функции напечатать бюллетень – не текст распечатать на принтере, не дешево. Но их порой портят. Нечаянно. Хотя появились призывы делать это целенаправленно – уничтожать бюджетные деньги.