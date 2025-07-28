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Открыты всему миру – Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами

28 июля 2025 17:11
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Минск открыт всему миру и намерен выстраивать партнерские и взаимовыгодные отношения со всеми, кто готов делать это на принципах уважения и равноправия.

Сегодня Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами и представлена более чем 70 загранучреждениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это более полусотни посольств, а также ряд постоянных представительств и генеральных консульств в 57 странах, а с учетом аккредитации послов по совместительству, таких государств более 90.

Открыты всему миру – Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами-2

Посмотрим географию. Наиболее плотная она и логически, и исторически на постсоветском пространстве. Здесь мы широко представлены везде. Однако с необъятной Россией, разумеется, история особая. Кроме крупнейшего белорусского посольства в Москве, по территории страны относительно равномерно расположено больше десятка отделений (от Смоленска до Владивостока), а это проводники наших стратегических союзных интересов.

Открыты всему миру – Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами-4

Схожая дипломатическая стратегия у нас и на территории Китая. Здесь, кроме посольства в Пекине, на данный момент работает 3 консульства: в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. Весьма широкая сеть наших диппредставительств и в других частях Азии: Республика Корея, Вьетнам, Пакистан, целая сеть белорусских посольств на Ближнем Востоке.

И вот это лучший ответ тем политикам-однодневкам, кто пытается говорить с нами на языке санкций и ограничений. Но, несмотря на это, белорусские дипломатические и консульские представительства работают более чем в двух десятках государств Европы. Кроме того, здесь широкое распространение получил институт почетных консулов, которые содействуют развитию отношений с Беларусью.

Ну и, конечно, Африка. Здесь для наших дипломатов потенциал огромный. На данный момент белорусские посольства работают в шести государствах жаркого континента. Но они своим влиянием охватывают и соседние страны.

# Международное сотрудничество

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