Открыты всему миру – Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами

Минск открыт всему миру и намерен выстраивать партнерские и взаимовыгодные отношения со всеми, кто готов делать это на принципах уважения и равноправия. Сегодня Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами и представлена более чем 70 загранучреждениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это более полусотни посольств, а также ряд постоянных представительств и генеральных консульств в 57 странах, а с учетом аккредитации послов по совместительству, таких государств более 90.

Посмотрим географию. Наиболее плотная она и логически, и исторически на постсоветском пространстве. Здесь мы широко представлены везде. Однако с необъятной Россией, разумеется, история особая. Кроме крупнейшего белорусского посольства в Москве, по территории страны относительно равномерно расположено больше десятка отделений (от Смоленска до Владивостока), а это проводники наших стратегических союзных интересов.