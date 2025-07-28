Открыты всему миру – Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами

Минск открыт всему миру и намерен выстраивать партнерские и взаимовыгодные отношения со всеми, кто готов делать это на принципах уважения и равноправия.
Сегодня Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами и представлена более чем 70 загранучреждениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это более полусотни посольств, а также ряд постоянных представительств и генеральных консульств в 57 странах, а с учетом аккредитации послов по совместительству, таких государств более 90.
Посмотрим географию. Наиболее плотная она и логически, и исторически на постсоветском пространстве. Здесь мы широко представлены везде. Однако с необъятной Россией, разумеется, история особая. Кроме крупнейшего белорусского посольства в Москве, по территории страны относительно равномерно расположено больше десятка отделений (от Смоленска до Владивостока), а это проводники наших стратегических союзных интересов.
Схожая дипломатическая стратегия у нас и на территории Китая. Здесь, кроме посольства в Пекине, на данный момент работает 3 консульства: в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. Весьма широкая сеть наших диппредставительств и в других частях Азии: Республика Корея, Вьетнам, Пакистан, целая сеть белорусских посольств на Ближнем Востоке.
И вот это лучший ответ тем политикам-однодневкам, кто пытается говорить с нами на языке санкций и ограничений. Но, несмотря на это, белорусские дипломатические и консульские представительства работают более чем в двух десятках государств Европы. Кроме того, здесь широкое распространение получил институт почетных консулов, которые содействуют развитию отношений с Беларусью.
Ну и, конечно, Африка. Здесь для наших дипломатов потенциал огромный. На данный момент белорусские посольства работают в шести государствах жаркого континента. Но они своим влиянием охватывают и соседние страны.